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अव्यवस्था:तकनीकी प्रबंधन में फिसड्डी निकला आईटीआई, प्रमुख सचिव ने जताई नाराजगी

जबलपुर3 घंटे पहले
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तकनीकी शिक्षण संस्थानों के दौरे के लिए आईं तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग की प्रमुख सचिव करलिन खोगंवार देशमुख ने शुक्रवार को आईटीआई में फैली अव्यवस्थाओं पर कड़ी नाराजगी जताई।

तकनीकी प्रबंधन में फिसड्डी साबित होने पर उन्होंने प्राचार्य को व्यवस्थाओं को तत्काल दुरुस्त करने के निर्देश दिए। आईटीआई के निरीक्षण के बाद प्रमुख सचिव जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज पहुँचीं। वहाँ पर उन्होंने सीटों के शत-प्रतिशत भरे होने की सराहना की।

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