पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

व्रत:कार्तिक मास परायण व्रत शुरू

जबलपुर42 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक

श्री राम मानस महिला मंडल संजीवनी नगर द्वारा प्रतिवर्षानुसार कार्तिक मास व्रत परायण शुरू हो गया है। मंडल अध्यक्ष संध्या दुबे ने बताया कि यह महीना श्री कृष्ण की भक्ति के लिए होता है जिसमे व्रतधारी महिलाएँ ब्रह्म मुहूर्त में उठकर श्री कृष्ण की भक्ति करती हैं एवं पूरे माह व्रत रखकर भजन-कीर्तन के साथ श्री कृष्ण का आह्वान करती हैं। इस अवसर पर व्रतधारी महिलाओं में सुमन राय, अर्चना नामदेव, अनीता दुबे, अनीता केवट, कल्पना तिवारी, उषा वैद्य आदि उपस्थित रहीं।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंसंदीप देख नहीं सकते, खाखरा-पापड़ बेच घर खर्च चलाते हैं, RBI ऐप से नोट पहचान लेते हैं - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- अगर कोई स्थान परिवर्तन करने का विचार बन रहा है तो समय उत्तम है। इस समय ग्रह स्थिति तथा भाग्य आपके पक्ष में बेहतरीन योग बना रहे हैं। आपका प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। त...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें