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पन्ना:मजदूर को मिला 6.99 कैरेट का हीरा

पन्नाएक घंटा पहले
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गुरुवार को कृष्णा कल्याणपुर पटी स्थित शासकीय हीरा खदान क्षेत्र में संचालित उथली खदान से अजयगढ़ कस्बा निवासी मजदूर संदीप कुमार साहू पिता हरिशचन्द्र साहू को 6.99 कैरेट वजनी हीरा मिला।

इससे उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। हीरा जेम्स क्वालिटी का है। संदीप ने हीरे को कार्यालय में जमा कर दिया है। अब इसे नीलामी में रखा जायेगा। हीरे की जो भी कीमत आयेगी, वह राशि संदीप को निर्धारित रॉयल्टी की राशि काटकर भुगतान की जायेगी।

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