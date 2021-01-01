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दक्षिणी हवाओं ने दिलाई ठंड से राहत:जबलपुर में आसमान में हल्के बादलों का प्रवेश, गलन से मिली राहत, दिन में औसत से आगे निकला तापमान

जबलपुर11 मिनट पहले
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हल्के बादल और दक्षिणी हवाओं के चलते दिन के तापमान में औसत से पांच डिग्री की बढ़ोत्तरी हुई है। - Dainik Bhaskar
हल्के बादल और दक्षिणी हवाओं के चलते दिन के तापमान में औसत से पांच डिग्री की बढ़ोत्तरी हुई है।
  • वेस्टर्न डिस्टरबेंस के चलते मौसम में आया ये बदलाव, न्यूनतम पारा 10 पर पहुंचा
  • अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 20 डिग्री सेल्सियस का आया अंतर

जनवरी के आखिरी दिनों में ठंड से ठिठुरने वाले लोगों को दक्षिणी हवाओं से राहत मिली है। दो किमी की रफ्तार से चल रही दक्षिणी हवाओं के चलते जहां न्यूनतम पारा 7.3 से उछल कर 10 डिग्री पर पहुंच गया। वहीं दिन में अधिकतम तापमान ने बुधवार को 30.5 डिग्री का आंकड़ा छू लिया। यह सामान्य से पांच डिग्री सेल्सियस अधिक था। मौसम में ये परिवर्तन वेस्टर्न डिस्टरबेंस के प्रभावी होने से आया है।
हल्के बादलों का प्रवेश, पारा ऊपर निकला
जानकारी के अनुसार आसमान में हल्के बादलों का प्रवेश हुआ है। हालांकि अभी बारिश का कोई अनुमान तो नहीं है, लेकिन संभाग में दो दिन में कहीं-कहीं बूंदाबांदी हाे सकती है। मंगलवार को अधिकतम तापमान 27.2 डिग्री था, जो बढ़कर 30.5 पर पहुंच गया। वहीं मंगलवार को न्यूनतम तापमान 7.3 था, जो बढ़कर 10 तक पहुंच गया। जबकि चार दिन पहले पारे ने इस सीजन का सबसे न्यूनतम रिकॉर्ड बनाया था। तब पारा 4.8 डिग्री पर पहुंच गई थी।
दिन में ठंड से मिली राहत
अधारताल मौसम विज्ञान केंद्र में सहायक वैज्ञानिक देवेंद्र तिवारी के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टरबेंस की वजह से मौसम में ये बदलाव आया है। अभी दो दिन इसी तरह का मौसम रहेगा। इसके बाद फिर बदलाव दिखेगा। हल्के बादल और दक्षिणी हवाओं के चलते दिन के तापमान में औसत से पांच डिग्री की बढ़ोत्तरी हुई है। इसके चलते दिन में ठंड गायब सी हो गई है। लोगों को स्वेटर उतारने पड़ रहे हैं। रात व सुबह की ठंड बरकरार रहेगी।

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