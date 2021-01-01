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राहत:मदन महल अंडर ब्रिज का ब्लॉक तैयार, 28 से पहले खुल जाएगी रोड

जबलपुर2 घंटे पहले
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मदन महल रेलवे स्टेशन को टर्मिनल का रूप देने और अधिक संख्या में गाड़ियों का संचालन करने के लिए अंडर ब्रिज की लंबाई 10 मीटर बढ़ाने के पहले चरण का काम पूरा हो गया है। जिसमें रेलवे के निर्माण विभाग द्वारा आमनपुर की ओर वाली साइड की लंबाई को बढ़ाने के लिए खुद ही ब्लॉक तैयार करने के बाद स्लैब डाल दिया है, जिसके खुलने के बाद नई रेल लाइन को बिछाने का काम शुरू किया जाएगा।

निर्माण कार्य की गति बेहतर होने के कारण निर्माण विभाग करीब 10 दिन पहले बंद अंडर ब्रिज को खोलने का मन बना रहा है। अगर ऐसा होता है तो बड़ी संख्या में लोगों को राहत मिल सकती है।

मदन महल अंडर ब्रिज का स्लैब डाला जा चुका है, अब फिनिशिंग का काम बाकी है। उम्मीद है कि तय समय 28 फरवरी के एक सप्ताह पहले अंडर ब्रिज को खोल दिया जाएगा।
- विजय पांडे, उप-मुख्य अभियंता, निर्माण विभाग

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