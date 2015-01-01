पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

ट्रेनों की धुलाई, साफ-सफाई का काम होगा:कछपुरा में अब तक शुरू नहीं हो पाया मेंटेनेंस हब, वॉशिंग पिट का काम

जबलपुर3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

कछपुरा मालगोदाम परिसर में बनने वाला मेंटेनेंस हब और वॉशिंग पिट का काम अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। जिसके पीछे फंड की कमी बताई जा रही है। गौरतलब है िक जून में पमरे के जीएम शैलेन्द्र कुमार सिंह, डीआरएम संजय विश्वास ने सभी विभागाें के प्रमुखों के साथ मदन महल रेलवे स्टेशन को टर्मिनल बनाए जाने के विकास कार्यों और कछपुरा मालगोदाम को विकसित करने की योजना का जायजा लिया था और जल्द काम शुरू करने के निर्देश दिए थे लेकिन लगभग पाँच महीने का समय बीत जाने के बाद भी मेंटेनेंस हब और वॉशिंग पिट का काम शुरू नहीं हो पाया है।

मदन महल से रवाना होने वाली और वापस लौटने वाली गाड़ियों का होगा रख-रखाव | रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार मदन महल रेलवे स्टेशन को टर्मिनल बनाने के काम के साथ रेलवे ने कछपुरा मालगोदाम को ट्रेनों के मेंटेनेंस का हब बनाने का निर्णय लिया है। जिसमें एक वॉशिंग पिट भी बनाई जाएगी। इस वॉशिंग पिट में मदन महल से रवाना होने वाली और वापस लौटने वाली गाड़ियों की धुलाई और साफ-सफाई की जाएगी।

जानकारी के अनुसार ट्रेनों के दबाव को कम करने के लिए 120 करोड़ रुपए की लागत से मदन महल रेलवे स्टेशन को टर्मिनल बनाया जा रहा है और इसी कड़ी में कछपुरा मालगोदाम काे आने वाले समय के अनुसार विकसित करने की योजना है, जो कोचिंग डिपो के साथ मेंटेनेंस यार्ड बनाया जा सकता है। बीते वर्ष जब मुख्य रेलवे स्टेशन पर करीब एक महीने तक नॉन-इंटरलॉकिंग की गई थी और स्टेशन को बंद कर दिया गया था, उस समय ट्रेनों को मदन महल से और उनका मेंटेनेंस कछपुरा मालगोदाम पर बनाए गए अस्थाई कोचिंग डिपो से किया गया था, जो काफी हद तक सफल रहा था।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंटीचर की नौकरी छोड़ रोटी बेचने का स्टार्टअप शुरू किया, दो साल में 30 लाख रुपये पहुंचा टर्नओवर - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- ईश्वरीय सत्ता तथा अध्यात्म पर बढ़ता आपका विश्वास आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर रहा है। आप एक नए जोश व आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहेंगे और सफल भी होंगे। अध्ययनरत ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें