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नगर निगम की कार्रवाई:टैक्स वसूलने कहीं तालाबंदी तो कहीं कई भवन किए कुर्क

जबलपुर4 घंटे पहले
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नगर निगम जबलपुर

टैक्स वसूलने नगर निगम हर प्रकार की कार्रवाई कर रहा है। बकायादारों के मकान व दुकान कुर्क किए जा रहे हैं, तालाबंदी की जा रही है और अब तो नल कनेक्शन भी काटे जा रहे हैं। हर हाल में राजस्व वसूलने निगम हर पैंतरे को आजमा रहा है। इसी प्रकार जिन भवनों में अतिरिक्त निर्माण हो चुके हैं उनकी नापजोख कराई जा रही है और नए सिरे से टैक्सेशन किया जा रहा है। हजारों मकान मालिकों ने अपने मकानों में किराएदार तो रखे हैं लेकिन इसकी जानकारी निगम को नहीं दी है उसकी भी जाँच कराई जा रही है और अतिरिक्त टैक्स वसूला जा रहा है।

राजस्व वसूली में तेजी लाने नगर निगम कमिश्नर अनूप कुमार सिंह के आदेश पर शनिवार को संभाग क्रमांक 11 के श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड में बकायादार भवन स्वामी की दुकान में तालाबंदी की कार्रवाई की गयी तथा दो अन्य बकायादारों के नल काटे गए। निगमायुक्त ने नागरिकों से आह्वान किया है कि वे अपनी सम्पत्तियों को कुर्की से बचाने के लिए समय पर बकाया करों का भुगतान करें एवं अप्रिय कार्यवाही से बचें। कार्यवाही के दौरान संभागीय अधिकारी विजय वर्मा, राजस्व निरीक्षक नरेन्द्र सिंह राजपूत, रोहित कोरी आदि उपस्थित रहे।

131 के नोटिस पर 21 लाख जमा
वसूली अभियान के तहत ऐसे भवन स्वामियों के खिलाफ भी नोटिस जारी किए जा रहे हैं, जिन्होंने अतिरक्त निर्माण कर लिया है। सुहागी जोन में ऐसे ही निर्माणकर्ताओं को धारा 131 के तहत नोटिस जारी कर लगभग 21 लाख रुपये निगम के खजाने में जमा कराए गए हैं। जोन अधिकारी संतोष अग्रवाल ने बताया कि जोन के सभी वार्डों में ऐसी सम्पत्तियों पर नजर रखी जा रही है।

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