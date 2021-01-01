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हेल्पलाइन:माशिमं ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर, छात्र पूछ सकते हैं सवाल

जबलपुर2 घंटे पहले
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प्रतिकात्मक फोटो - Dainik Bhaskar
प्रतिकात्मक फोटो
  • सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक कॉल कर सकते हैं

माध्यमिक शिक्षा मंडल की कक्षा दसवीं और बारहवीं की परीक्षाएँ 30 अप्रैल से शुरू होने जा रही हैं। विद्यार्थियों के सवालों के समाधान के लिए मंडल ने हेल्पलाइन नंबर 18002330175 जारी किया है। विद्यार्थी इस नंबर पर कार्यालयीन समय पर सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक कॉल कर सकते हैं।

इस बार माशिमं ने काउंसलर नियुक्त नहीं किए हैं, उसके स्थान पर मंडल में पदस्थ प्राचार्य और िशक्षक विद्यार्थियों की काउंसलिंग करेंगे। बताया जा रहा है कि अब तक काउंसलर नियुक्त न होने से ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थी खासे परेशान हो रहे थे। इस बार कोरोना के चलते वैसे ही पढ़ाई ठप रही। दो पालियों में विद्यार्थियों के प्रश्नों का समाधान किया जाएगा।

इस बार कक्षा दसवीं और बारहवीं की परीक्षाओं में तकरीबन 19 लाख विद्यार्थी शामिल हो रहे हैं। दो पालियाें सुबह 10 से दोपहर 2 व दोपहर 3 से सायं 6 बजे तक विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा।

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