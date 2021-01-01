पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

पेट्रोलिंग कर समझें लाइनों की स्थिति व समस्याएं:मप्र पावर ट्रांसमिशन कंपनी के एमडी ने की उच्चदाब लाइनों की जांच

जबलपुर2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

मप्र पावर ट्रांसमिशन कंपनी के मेंटेनेंस अभियंताओं के लिए जरूरी है कि वे पेट्रोलिंग करके लाइनों की स्थिति समझें और स्टाफ की समस्याओं को जानें, ताकि लाइनों का उचित रख-रखाव के साथ ही कर्मचारियों की समस्याओं का समय पर निराकरण हो सके। उक्त निर्देश पावर मैनेजमेंट कंपनी के एमडी सुनील तिवारी ने उच्चदाब लाइनों की पेट्रोलिंग के दौरान अधिकारियों को दिए। श्री तिवारी ने बुधवार को जबलपुर मेंटनेंस डिवीजन के साथ कटनी तक की लाइनों की जाँच की।

इस दौरान प्रबंध संचालक श्री तिवारी ने स्टोर में मेंटेनेंस में उपयोग में आने वाली सामग्री को अलग-अलग रूप से व्यवस्थित करने के निर्देश दिए, ताकि जरूरत के समय जरूरी सामग्री समय पर मिल सके। उन्होंने टीएलएम उपसंभाग में मेंटेनेंस किए जाने वाले रजिस्टर तथा ईआरपी में डिफेक्ट एंट्री की भी जानकारी प्राप्त की। एमडी श्री तिवारी ने कहा कि डिस्चार्ज राड समेत सुरक्षा उपकरणों का कार्य करने के दौरान आवश्यक रूप से उपयोग करें।

उन्होंने लाइन स्टाफ से डिस्चार्ज राड को टेस्ट करने के तरीके के बारे में भी जानकारी ली तथा उन्हें लगनपूर्वक कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया। प्रबंध संचालक ने मैदानी अमले से उनकी समस्याओं के बारे में भी जानकारी प्राप्त की।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंरिटेल मार्केट का किंग कौन? अमेजन ने रोकी रिलायंस ग्रुप में बिग बाजार की एंट्री, जानिए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से क्या बने हालात - एक्सप्लेनर - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser