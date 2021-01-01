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संयुक्त बैठक:महाकोशल की उपेक्षा विषय पर विभिन्न संगठनों की बैठक 7 को

जबलपुर2 घंटे पहले
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महाकोशल अंचल एवं जबलपुर की निरंतर हो रही उपेक्षा से अंचल के विकास पर पड़ रहे प्रतिकूल प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए महाकोशल चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा रविवार 7 फरवरी को दोपहर 3 बजे सिविक सेंटर स्थित सभागार में विभिन्न व्यापारिक एवं सामाजिक संगठनों की संयुक्त बैठक आयोजित की गई है।

चेंबर के शंकर नाग्देव ने बताया कि महाकोशल अंचल व जबलपुर की लगातार की जा रहीं। बैठक में चर्चा उपरांत सर्वांगीण विकास के लिए उठाये जाने वाले प्रयासों पर चर्चा कर रूप रेखा तैयार की जाएगी। चेम्बर के रवि गुप्ता, राजेश चंडोक, हेमराज अग्रवाल, युवराज गढ़ावाल, अखिल मिश्र, अनूप अग्रवाल, अनिल जैन पाली ने अपने विचार रखने कहा है।

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