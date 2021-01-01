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  • Boli Wanted To Help The Family, While Working In The Cardamom Garden Of Kerala A Month Later, To Break The Bhaji In The Field.

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लापता किशोरी केरल में मिली:घर से निकली थी खेत में भाजी तोड़ने, महीने भर बाद केरल के इलायची बाग में मिली मजदूरी करते हुए, बोली परिवार की मदद करना चाहती थी

जबलपुर35 मिनट पहले
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कुंडम पुलिस ने केरल से किशोरी को दस्तयाब किया - Dainik Bhaskar
कुंडम पुलिस ने केरल से किशोरी को दस्तयाब किया
  • कुंडम पुलिस ने किशोरी को दस्तयाब कर परिजनों के सुपुर्द किया, घर की आर्थिक हालत से परेशान होकर निकली थी किशोरी

कुंडम से लापता एक किशोरी को पुलिस केरल से ढूंढ लाई। किशोरी घर की आर्थिक हालात से परेशान थी। गांव के कुछ लोग केरल में मजदूरी करते हैं। वह भी उनके साथ अपने घरवालों को बिना बताए निकल गई थी। पुलिस ने किशोरी के बारे में पता लगाया और उसे केरल के एक इलायची बागान से दस्तयाब कर ले आई और उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया।
भाजी तोड़ने निकली थी, पहुंच गई केरल
जानकारी के अनुसार 17 वर्षीय किशोरी तीन जनवरी को घर से खेत के लिए निकली थी कि भाजी तोड़ने जा रही है। इसके बाद उसका पता ही नहीं चला। परिजन रिश्तेदारी सहित हर जगह उसे ढूंढ डाले। इसके बाद पांच जनवरी को कुंडम थाने में उसके अपहरण का मामला दर्ज कराया। टीआई प्रताप सिंह मरकाम ने बताया कि मोबाइल सर्विलांस की मदद से पता चला कि किशोरी केरल में है। इसके बाद एक टीम वहां भेजी गई।
केरल के नेदूकंडम जिले में मिली किशोरी
किशोरी के गांव वाले नेदूकंडम जिले में इलायची बगान में मजदूरी करते हैं। वहां किशोरी को भी रहने-खाने के साथ 10 हजार रुपए मजदूरी देने की बात कही गई थी। पुलिस केरल में 27 जनवरी को पहुंची थी। सोमवार को किशोरी को लेकर पुलिस लौटी और उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया। किशोरी ने पूछताछ में बताया कि वह स्वयं की मर्जी से केरल गई थी। परिवार की आर्थिक हालत उससे देखी नहीं जा रही थी। सोचा था कि परिवार की कुछ मदद हो जाएगी।

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