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  • 55,000 In Lieu Of Rs 16 Thousand 500 From Retired COD Personnel In Jabalpur, And Were Threatening For Money

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सूदखोर पिता-पुत्र गिरफ्तार:जबलपुर में COD के रिटायर्ड कर्मी से 16 हजार 500 रुपए के एवज में 55 हजार वसूले, और पैसे के लिए दे रहे थे धमकी

जबलपुरएक घंटा पहले
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रांझी पुलिस ने सूदखोर पिता-पुत्र को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि कई लोग दोनों के शिकार बन चुके हैं। - Dainik Bhaskar
रांझी पुलिस ने सूदखोर पिता-पुत्र को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि कई लोग दोनों के शिकार बन चुके हैं।
  • रांझी पुलिस ने आरोपी पिता-पुत्र के खिलाफ मामला दर्ज कर दबोचा
  • COD के रिटायर्ड कर्मी ने 2018 में दोस्त के माध्यम से सूदखोर से लिया था उधार

सुरक्षा संस्थान सेंट्रल आर्डनेंस डिपो (COD) के रिटायर्ड कर्मी को 16 हजार 500 रुपए उधार देने वाले पिता-पुत्र ने ब्याज के तौर पर 55 हजार रुपए वसूल लिए। इसके बावजूद दोनों ब्याज और मूलधन मांग कर रिटायर्ड कर्मी को प्रताड़ित कर रहे थे। परेशान होकर पीड़ित ने रांझी थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने बुधवार रात को आरोपी पिता-पुत्र को गिरफ्तार कर लिया।

2018 में कर्ज लिए थे रुपए
जानकारी के अनुसार बापूनगर रांझी निवासी डी राजा राव (62) COD से रिटायर्ड कर्मचारी हैं। जनवरी 2018 में पैसों की जरूरत थी। उन्होंने इस संबंध में अपने सहकर्मी अशोक गोटिया से बातचीत की। अशोक ने उन्हें बताया कि रामनगर निवासी अशोक कुमार बेन ब्याज पर पैसे देता है। अशोक गोटिया के साथ डी राजा राव ब्जाय पर रुपए देने वाले अशोक बेन के पास पहुंचे। वहां डी राजा राव ने दो हजार रुपए उधार लिए। इसके बाद वह जरूरत के अनुसार तीन और पांच हजार कर सात महीने में कुल 16 हजार 500 रुपए उधार लिए।

आरोपी ने 10 प्रतिशत ब्याज वसूले
आरोपी अशोक कुमार बेन दिए गए कर्ज पर डी राजा राव से 10 प्रतिशत ब्याज लेता था। 2019 से डी राजा राव अब तक अशोक बेन को 1650 रुपए हर महीने ब्याज देते रहे। बीच-बीच में वे दो हजार व एक हजार रुपए भी देते थे। अब तक वह उसे 55 हजार रुपए लौटा चुके हैं। आरोपी अशोक कुमार बेन और उसका बेटा विजय उर्फ बिज्जू अब भी ब्याज की रकम और मूलधन मांगने का दबाव डाल रहे हैं। पिता-पुत्र अक्सर उसके मोबाइल पर कॉल कर धमकाते हैं।

गाड़ी उठाने की देते हैं धमकी
डी राजा राव के मुताबिक आरोपी अशोक बेन और उसका बेटा बिज्जू अक्सर उनके घर पहुंचकर उनकी गाड़ी उठाने की धमकी देते हैं। दोनों की प्रताड़ना से वे तंग आ गए हैं इसलिए उन्होंने मामले की शिकायत रांझी थाना में दर्ज करायी है। उधर, रांझी पुलिस ने बुधवार को मामले में आरोपी अशोक बेन व उसके बेटे विजय के खिलाफ संबंधित धारा के तहत मामला दर्ज करते हुए दोनों को गिरफ्तार कर लिया। टीआई आरके मालवीय के मुताबिक दोनों से पूछताछ की जा रही है।

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