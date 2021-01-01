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  • Monitoring Rogue Started Making Liquor As Soon As He Got Out Of Jail, Used To Lock It From Outside, Kept On Boiling Raw Liquor Inside

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घर में मिली कच्ची शराब की फैक्ट्री:निगरानी बदमाश जेल से छूटते ही बनाने लगा शराब, बाहर से लगा देता था ताला, अंदर धधकती रहती थी कच्ची शराब की भट्‌टी

जबलपुर19 मिनट पहले
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ओमती पुलिस ने भरतीपुर में निगरानी बदमाश के घर से 100 लीटर कच्ची शराब और बनाने के उपकरण जब्त किए। - Dainik Bhaskar
ओमती पुलिस ने भरतीपुर में निगरानी बदमाश के घर से 100 लीटर कच्ची शराब और बनाने के उपकरण जब्त किए।
  • ओमती पुलिस ने भरतीपुर में दी दबिश, तीन भट्‌टी, सिलेंडर, 200 लीटर महुआ लाहन और 100 लीटर कच्ची शराब जब्त किए
  • मुख्य आरोपी घर के पीछे से फरार, महिलाओं से पुलिस काे जूझना पड़ा, मौके पर एएसपी भी पहुंचे

शहर में कच्ची शराब की फैक्ट्री धधक रही थी। ओमती थाने का निगरानी बदमाश भरतीपुर स्थित अपने घर में ही शराब बना रहा था। आरोपी इतना शातिर था कि बचने के लिए उस हिस्से में बाहर से ताला लगाकर रखता था। अंदर गैस की भट्‌टी पर शराब बनती रहती थी। पुलिस ने दबिश दी तो वह घर के पीछे से भाग निकला। मौके से कच्ची शराब बनाने के उपकरण, 200 लीटर महुआ लाहन, 100 लीटर कच्ची शराब जब्त करते हुए आरोपी के खिलाफ आबकारी एक्ट का प्रकरण दर्ज किया गया है।

आरोपी दयाराम के घर में इस तरह बन रही थी कच्ची शराब।
आरोपी दयाराम के घर में इस तरह बन रही थी कच्ची शराब।

जेल से छूटते ही बनाने लगा शराब
ओमती टीआई एसपीएस बघेल ने बताया कि आरोपी थाने का निगरानी बदमाश है। कुछ दिन पहले ही वह जेल से छूटा था। निगरानी बदमाशों के गुजर-बसर की जांच के क्रम में आरोपी भरतीपुर निवासी दयाराम सोनकर के बारे में पता चला कि वह जेल से छूटने के बाद से ही शराब बना कर बेच रहा है। इसकी सूचना एएसपी ट्रेनी आईपीएस अमित कुमार को दी गई। इसके बाद टीम ने सोमवार को उसके घर पर दबिश दी।

सब्बल से ताला और दरवाजा तोड़ते हुए ओमती थाने के आरक्षक।
सब्बल से ताला और दरवाजा तोड़ते हुए ओमती थाने के आरक्षक।

बाहर से लगा था ताला, अंदर बन रही थी शराब
आरोपी शिव पार्वती मंदिर के पीछे संकरी गली में रहता था। उसे एक स्थानीय जनप्रतिनिधि का भी संरक्षण प्राप्त है। वह घर में बाहर से ताला लगाकर अंदर शराब बना रहा था। पुलिस पहुंची तो बंद गेट की चाबी घरवालों ने नहीं दी। पुलिस ने ताला तोड़ा, तब अंदर दाखिल हुई। पर तब तक दयाराम भाग निकला था। अंदर तीन घरेलू सिलेंडर मिले। वहीं तीन गैस भट्‌टी मिली। तीन बड़े गंजे, तीन छोटी टंकी, दो ड्रम और 100 लीटर कच्ची शराब व 200 लीटर महुआ लाहन जब्त किए गए।

इस तरह तीन भट्‌टी पर बन रही थी कच्ची शराब।
इस तरह तीन भट्‌टी पर बन रही थी कच्ची शराब।

ओमती थाने का निगरानी बदमाश
टीआई ओमती के मुताबिक आरोपी दयाराम सोनकर के खिलाफ आबकारी एक्ट की धारा 34(2) भादवि का प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। आरोपी थाने का निगरानी बदमाश है और हाल ही में जेल से छूटा था। पूर्व में भी उस पर आबकारी एक्ट के ही कई प्रकरण दर्ज हैं। आपराधिक रिकॉर्ड को देखते हुए एएसपी सिटी अमित कुमार ने उसके खिलाफ एनएसए की कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

कार्रवाई में महिला आरक्षकों ने हंगामा कर रही आरोपी के घर की महिलाओं से मोर्चा संभाला।
कार्रवाई में महिला आरक्षकों ने हंगामा कर रही आरोपी के घर की महिलाओं से मोर्चा संभाला।

टीआई सहित 18 पुलिस कर्मियों ने दी थी दबिश
भरतीपुर में आरोपी का घर संकरे गली में है। घेराबंदी के लिए टीआई के अलावा 18 एसआई, एएसआई व आरक्षकों की टीम पहुंची थी। कार्रवाई में टीआई एसपीएस बघेल, एसआई सतीष झारया, समीर खान, प्रधान आरक्षक अमर सिंह, आरक्षक वीरेंद्र, राजकुमार, रूस्तम, निखिलेश, महिला आरक्षक मोना, पूजा, भावना, नमिता, दीपक आदि शामिल रहे।

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