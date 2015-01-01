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आयुष काढ़ा के पैकेट्स वितरित:नाड़ी वैद्यों का किया गया सम्मान

जबलपुरएक घंटा पहले
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चंचल बाई कॉलेज के सामने आयुर्वेदिक दवा दुकान में गुरुवार को भगवान धनवंतरि का पूजन-अर्चन के पश्चात शहर के 85 वर्षीय नाड़ी वैद्य मोहन लाल कुम्हाड़े एवं युवा नाड़ी वैद्य डॉ. अंकित पाण्डेय, बाबू वैद्य घनश्याम दास, डॉ. मदन गोस्वामी, वैद्य कुंगाने, डॉ. रविन्द्र अग्रवाल, डॉ. आशीष वैद्य, डॉ. वर्मा आदि का सम्मान संयोजक शरद अग्रवाल ने शॉल, श्रीफल, माला एवं आयुर्वेदिक दवाइयाँ भेंट कर किया। इस दौरान आयुष काढ़ा के पैकेट्स वितरित किए गए। आगे भी वितरित किए जाएँगे।

वैद्यों ने चिंता जताई है कि धीरे-धीरे हमारी यह पुरातन पद्धति खत्म हो रही है जिसे युवाओं को आगे आकर सीखना चाहिए ताकि यह परम्परा जीवित रहे। इस अवसर पर वैद्यों ने संगोष्ठी में कहा कि यदि कोरोना से बचना है तो गिलोय एवं आयुष काढ़े का उपयोग करें और मास्क जरूर लगाएँ।पी-2

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