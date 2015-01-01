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प्राकृतिक जल स्त्रोत प्रभावित:कांक्रीटीकरण से नर्मदा नदी में घटा 28 प्रतिशत जल

जबलपुर3 घंटे पहले
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नर्मदा नदी पर कांक्रीटीकरण होने से प्राकृतिक जल स्त्रोत बंद हो रहे है, यहीं वजह है कि नर्मदा नदी में 28 प्रतिशत जल घट गया है। इस संबंध में केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण में याचिका दायर की गई है। याचिका में प्राधिकरण से आवश्यक निर्देश जारी कर गाइड लाइन बनाने का अनुरोध किया गया है।

याचिका पर जल्द सुनवाई होने की संभावना है। यह याचिका नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के डॉ. पीजी नाजपांडे और रजत भार्गव ने दायर की है। याचिका में कहा गया है कि हिमालय से निकलने वाली गंगा और यमुना नदी को ग्लेशियर पिघलने से साल भर जल मिलता रहता है। अमरकंटक से निकलने वाली नर्मदा नदी को प्राकृतिक जल स्त्रोत और झरनों से पानी मिलता है।

पिछले कुछ वर्षों से नर्मदा नदी पर बड़े पैमाने पर कांक्रीटीकरण हो रहा है। याचिका में कहा गया कि जबलपुर में ग्वारीघाट, लम्हेटाघाट और सरस्वती घाट में ब्रिज बनना प्रस्तावित है। इससे बड़े पैमाने पर कांक्रीटीकरण होगा। याचिका में अनुरोध किया गया कि नर्मदा नदी पर कांक्रीट ब्रिज की जगह केबिल स्टे ब्रिज बनाए जाने की अनुशंसा जारी की जाए।

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