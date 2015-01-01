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आयोजन:नेशनल टैक्स की वर्चुअल कॉन्फ्रेंस आज

जबलपुर43 मिनट पहले
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ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टैक्स प्रैक्टिशनर्स द्वारा 6 व 7 नवंबर को नेशनल टैक्स कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा रही है। जिसका उद््घाटन केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी।

यह कॉन्फ्रेंस वर्चुअल होगी जिसमें वित्त मंत्री सरकार द्वारा लॉकडाउन के दौरान देश की आर्थिक गतिविधियों पर तीव्रता लाने के लिए देश में किए गए प्रयासों पर चर्चा करेंगी। इस वेबिनार में टैक्स बार एसोसिएशन जबलपुर के अध्यक्ष एड. वीके दवे एवं महासचिव राजीव नेमा समेत देशभर से करीब 20000 कर सलाहकार भाग लेंगे।

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