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शिविर में नहीं पहुंचे लोग:30 साल से नजूल नवीनीकरण नहीं कराया, शिविर लगा तो भी नहीं पहुँचे

जबलपुर2 घंटे पहले
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शिविर लगाया गया है इसके बाद भी लोग इसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। - Dainik Bhaskar
शिविर लगाया गया है इसके बाद भी लोग इसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं।
  • सभी तहसीलों में सैकड़ों ऐसे प्रकरण जिनकी लीज रिन्यू नहीं, रविवार को पहुँचे 47 आवेदन

शहर के बीच में मकान या दुकान बनाकर लोग रहने लगे या फिर व्यापार करने लगे लेकिन जिस जगह पर वे वर्षों से रह रहे हैं उन्होंने उस जगह का 30 से 40 साल बाद भी नजूल नवीनीकरण नहीं कराया। ऐसे लोगों के लिए शिविर लगाया गया है इसके बाद भी लोग इसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं।

रविवार को भी शहर के तीनों तहसील कार्यालय क्षेत्र में नजूल पट्टों के नवीनीकरण के लिए शिविर लगा लेकिन लोग नहीं पहुँचे। तीनों तहसीलों में सिर्फ 47 लोगों ने ही आवेदन किए। सूत्रों का कहना है कि नजूल पटटा 30 साल के लिए दिया जाता है इसके बाद इसका रिन्यू कराना होता है। नजूल की भूमि पर हजारों लोग काबिज हैं, लेकिन उनके द्वारा पटटे का नवीनीकरण नहीं कराया गया है।

कई पटटाधारियों की रिन्यूवल 20 से 25 साल पहले ही निकल चुकी है इसके बाद भी वे नवीनीकरण नहीं करा पाए। जिला प्रशासन द्वारा ऐसे लोगों के लिए 6 फरवरी तक शिविर लगाए जा रहे हैं ताकि वे समय रहते पट्टों का नवीनीकरण करा लें। जिन पट्टोंधारियों का नवीनीकरण नहीं हो पाएगा उन पर पेनाल्टी सहित अन्य कार्यवाही हो सकती है।

कोतवाली थाना परिसर में शिविर आज से

सोमवार 1 फरवरी से कोतवाली थाना परिसर में शिविर लगाया जाएगा। यह शिविर मंगलवार 2 फरवरी को दूसरे दिन भी जारी रहेगा। इसी प्रकार गोरखपुर तहसील क्षेत्र में कार्यालय में ही 6 फरवरी तक शिविर जारी रहेगा।

कहाँ पहुँचे कितने आवेदन

अधारताल तहसील के अंतर्गत शहीद स्मारक गोलबाजार में शिविर लगाया गया जहाँ 9 आवेदन ही पहुँचे। इसी तरह रांझी तहसील के अंतर्गत गोकुलदास धर्मशाला में शिविर लगा यहाँ लगभग 27 आवेदन पहुँचे। इसी तरह गोरखपुर तहसील के अंतर्गत रविवार अवकाश के दिन भी दफ्तर में ही शिविर लगाया गया। इस दौरान यहाँ 11 आवेदन ही पहुँचे।

कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने निर्देश दिए कि अगर लोग शिविर में नहीं आ पा रहे हैं तो लोगों के घर जाकर उनसे संपर्क करें। सभी तहसीलदार टीम के साथ क्षेत्र में लोगों के घरों तक पहुँचे और बताया कि नवीनीकरण से उन्हें क्या लाभ होगा। बहुत कम पेनाल्टी पर उनकी आगे 30 साल की लीज रिन्यू हो जाएगी और पिछला जो नवीनीकरण का प्रकरण अटका है उसका भी निराकरण हो जाएगा।

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