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पल्स पोलियो अभियान:न मास्क, न सोशल डिस्टेंसिंग, डर के साए में पिलाई "दो बूँद जिंदगी की'

जबलपुर2 घंटे पहले
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अभिभावकों ने डर के साए के बीच बच्चों को "दो बूँद जिंदगी की' पिलाई। - Dainik Bhaskar
अभिभावकों ने डर के साए के बीच बच्चों को "दो बूँद जिंदगी की' पिलाई।
  • पल्स पोलियो अभियान में कोविड प्रोटोकाॅल को भूले
  • जिले में पहले दिन 78.81% बच्चाें को पिलाई गई दवा

कोरोना वैक्सीनेशन की सुर्खियों के बीच जिले में रविवार को एक और बेहद अहम टीकाकरण अभियान शुरू हुआ। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान के अंतर्गत दवा पिलाई गई, लेकिन स्वास्थ्य कर्मी कोरोना प्रोटोकाॅल फॉलो करना जैसे भूल ही गए।

जिले की विभिन्न आँगनबाड़ी केंद्रों पर बनाए गए कुछ बूथ समेत अन्य केंद्रों पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ती नजर आईं। कई जगह बच्चों को दवा पिलाने वाले स्वास्थ्य कर्मियों ने मास्क नहीं लगाए। अभिभावकों ने डर के साए के बीच बच्चों को "दो बूँद जिंदगी की' पिलाई।

पहले दिन 31 जनवरी को पोलियो रविवार के तहत 2117 बूथों पर लक्ष्य के मुकाबले 78.81% बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई। अभियान के दाैरान शहरी क्षेत्र के 258202 और ग्रामीण क्षेत्र के 128749 बच्चों को दवा पिलाने का लक्ष्य है। जिले में आज और कल घर-घर जाकर पोलियो की खुराक दी जाएगी।

जिला अस्पताल से शुभारंभ

जिला अस्पताल विक्टोरिया में अभियान का शुभारंभ विधायक अशोक रोहाणी, सीएमएचओ डॉ. रत्नेश कुरारिया की मौजूदगी में हुआ।

इस मौके पर डीआईओ डॉ. एसएस दाहिया, डीएमओ अजय कुरील, एसएमओ डॉ. जलज आदि उपस्थित रहे, वहीं अभियान के दौरान विभाग के अधिकारी जबलपुर में 2008 में मिली पोलियो की अंतिम पीड़ित बच्ची के घर भी पहुँचे।

भूल गए हाथ सेनिटाइज करना

आम तौर पर बेहद छोटे बच्चों को दवा पिलाने से पहले, बच्चे का मुँह हाथों से पकड़कर खोला जाता है। ऐसे में इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि हर बार किसी बच्चे का छूने से पहले हाथ सेनिटाइज कर लिए जाएँ, लेकिन ज्यादातर केंद्रों पर स्वास्थ्य कर्मियों ने दवा पिलाने से पहले हाथ सेनिटाइज नहीं किए और एक के बाद एक बच्चों को वैक्सीन पिलाते रहे।

एक नजर इस पर भी

  • विभिन्न केंद्रों पर सुबह 9 बजे दवा पिलाने की सिलसिला शुरू हुआ।
  • जिले में 84 ट्रांजिट बूथ और 45 मोबाइल टीमें भी बनाई गईं हैं।
  • 4478 स्वास्थ्य कर्मी अभियान का हिस्सा बने हैं।
  • बस अड्डों, बड़े चौराहों आदि पर ट्रांजिट टीमें तैनात रहीं।
  • ऐसे क्षेत्र जहाँ घर दूर बने हैं वहाँ के लिए विशेष बूथ बनाए गए।

रेलवे स्टेशनों पर भी पिलाई गई दवा

रेलवे चिकित्सा विभाग, जबलपुर मंडल द्वारा प्रमुख मुख्य चिकित्सा निदेशक पमरे डॉ. एचके श्रीवास्तव, मंडल रेल प्रबंधक संजय विश्वास के निर्देशन तथा डॉ. आरएन मिश्रा के मार्गदर्शन में अपर रेल प्रबंधक दीपक गुप्ता द्वारा रेलवे स्टेशन पर बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई। अभियान के लिए पमरे के मुख्य स्टेशनों पर 48 बूथ बनाए गए हैं। पहले दिन 2411 बच्चों को दवा पिलाई गई।

जागरूक किया

रोटरी क्लब जबलपुर साउथ द्वारा नेपियर टाउन में बूथ लगाकर पोलियो की दवा पिलाई गई और जागरूक किया गया। पूर्वाध्यक्ष अरुणकांत अग्रवाल, क्लब अध्यक्ष सारंगे भिड़े, सचिव रवि वैश्य, पूर्वाध्यक्ष अखिल मिश्र आदि मौजूद रहे।

कलेक्टर ने की अपील

कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने अपनी बेटी परस्विनी "परी' को पोलियो की दवा पिलाकर आम नागरिकों से अपील की, कि वे भी अपने परिवार के पाँच वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की दो बूँद दवा अवश्य पिलवाएँ।

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