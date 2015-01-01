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बिजली कंपनियाें का निर्णय:उपभोक्ताओं से अब एरियर्स की राशि वसूलने की तैयारी

जबलपुरएक घंटा पहले
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बिजली कंपनियाें द्वारा कोरोना संक्रमण के चलते निम्न आय वर्ग वाले उपभोक्ताओं को बिल की बकाया राशि में जो छूट दी गई थी नवंबर माह बाद उस छूट को वापस लेने का निर्णय लिया गया है।

ऊर्जा विभाग द्वारा सभी विद्युत कंपनियों के एमडी को निर्देश दिए गए हैं कि जिन उपभोक्ताओं द्वारा सितंबर, अक्टूबर एवं नवंबर 2020 के बिलों की राशि का भुगतान नहीं किया गया है, ऐसे उपभोक्ताओं की बकाया राशि मय सरचार्ज अगले माह के बिलों में शामिल की जाए।

इस आशय का आदेश जारी होने के बाद तय हो गया है कि एक किलोवाट तक स्वीकृत भार वाले ऐसे घरेलू उपभोक्ता जिन्होंने पिछली बकाया राशि जमा नहीं की है, उनसे वह राशि सरचार्ज सहित दिसंबर व जनवरी माह के बिलों में जुड़ेगी। इस संबंध में उपभोक्ताओं का कहना है कि एक बार फिर बिजली कंपनी उपभोक्ताओं के घर का बजट बिगाड़ने आतुर है। पी-3

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