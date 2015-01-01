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जबलपुर रेल मंडल:रेलवे सलाहकार समिति की ऑनलाइन बैठक आज

जबलपुर4 घंटे पहले
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जबलपुर रेल मंडल की नवगठित मंडल रेल उपभोगकर्ता समिति के सदस्यों की ऑनलाइन बैठक आज दोपहर 3.30 बजे से मंडल रेल प्रबंधक संजय विश्वास की अध्यक्षता में आयोजित की जा रही है।

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक विश्व रंजन ने बताया कि बैठक में समिति के सदस्यों से प्राप्त सुझावों पर बैठक में रेलवे की प्रशासनिक टिप्पणी से अवगत कराया जाएगा। इस दौरान जोनल रेलवे सलाहकार समिति के लिए एक सदस्य का चयन भी सर्वसम्मति से समिति सदस्यों द्वारा किया जाएगा।

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