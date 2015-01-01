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बीएसएनएल:इंस्पेक्शन एण्ड क्वालिटी एश्योरेंस हैडक्वार्टर को बेंगलुरु ले जाने का विरोध

जबलपुरएक घंटा पहले
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बीएसएनएल के इंस्पेक्शन एण्ड क्वालिटी एश्योरेंस हैडक्वार्टर को बेंगलुरु ले जाने का विरोध निगम के दो बड़े संगठनों संचार निगम एक्जीक्यूटिव्स एसोसिएशन मप्र सर्किल और ऑल इंडिया ग्रेजुएट इंजीनियर्स एण्ड टेलीकॉम ऑफिसर्स एसोसिएशन ने किया है।

दोनों एसोसिएशन्स ने बीएसएनएल के चैयरमैन को पत्र लिखकर जबलपुर स्थित इंस्पेक्शन एण्ड क्वालिटी एश्योरेंस हैडक्वार्टर को बेंगलुरु ले जाने को लेकर चल रही प्रक्रिया पर एक बार फिर से विचार करने को कहा है। जिसमें यह बात कही गई है कि जिस महत्व को लेकर इंस्पेक्शन एण्ड क्वालिटी एश्योरेंस हैडक्वार्टर को स्थापित किया गया था, यदि उसे महानगर ले जाया जाएगा तो उसकी अहमियत खत्म हो जाएगी।

जानकारी के अनुसार देश भर के टेलीफोन एक्सचेंज और केबल का निरीक्षण और जाँच करने का एकल अधिकार जबलपुर स्थित इंस्पेक्शन एण्ड क्वालिटी एश्योरेंस हैडक्वार्टर को है, जो जाँच के बाद टेस्टेड एण्ड ओके का सर्टिफिकेट प्रदान करता है, यदि किसी प्रकार की गड़बड़ियाँ सामने आती हैं तो उनमें वह सुधार करने की समझाइश भी देता है। मुख्यालय की शाखाएँ देश भर में हैं, जिनमें नागपुर, पुणे, नासिक, चंडीगढ़, वाराणसी आदि शामिल हैं।

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