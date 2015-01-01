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हादसा:ट्रैक्टर की चपेट में आने से राहगीर की मौत

जबलपुर3 घंटे पहले
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गोसलपुर थाना क्षेत्र स्थित घुघरी मोड़ पर बीती रात सवा बजे के करीब ट्रैक्टर चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए सड़क पर पैदल जा रहे राहगीर को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गयी।

सूत्रों के अनुसार ग्राम फनवानी निवासी गणेश पटैल ने पुलिस को बताया कि रात में सवा बजे के करीब ट्रैक्टर क्रमांक एमपी 20 एबी 7042 के चालक ने घुघरी मोड़ पर पैदल जा रहे एक व्यक्ति को टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद आरोपी चालक ट्रैक्टर छोड़कर भाग गया। हादसे में ग्राम मुस्कुरा का गणेश उर्फ गन्नू लोधी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी कुछ देर में मृत्यु हो गयी।

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