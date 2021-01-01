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सुको ने हाईकोर्ट का निर्णय पलटा:निजी मेडिकल कॉलेजों को रिक्त सीटों को भरने का अधिकार

जबलपुरएक घंटा पहले
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  • निजी मेडिकल कॉलेजों को तीसरे चरण में रिक्त सीटों को कॉलेज स्तर पर भरने का अधिकार मिला

सुप्रीम कोर्ट ने मप्र के निजी मेडिकल कॉलेजों को राहत देते हुए रिक्त सीटों को कॉलेज स्तर पर भरने का अधिकार दे दिया है। जस्टिस एल. नागेश्वर राव और जस्टिस इंदिरा बैनर्जी की बैंच ने मप्र हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए राज्य सरकार को सत्र 2021 में तीसरे चरण में रिक्त सीटों पर 7 दिन के भीतर कॉलेज स्तर पर विशेष काउंसलिंग कराने का निर्देश दिया है। प्रदेश के निजी मेडिकल कॉलेजों की ओर से सुको में विशेष अनुमति याचिका दायर की गई थी।

याचिका में कहा गया कि मप्र में मेडिकल काॅलेज प्रवेश नियम 2018 के नियम 12 (8) में तीन चरणों में रिक्त सीटों को कॉलेज स्तर की काउंसलिंग से भरने पर रोक लगा दी गई है। वरिष्ठ अधिवक्ता नीरज किशन कौल, सिद्धार्थ राधेलाल गुप्ता और अमलपुष्प श्रोति ने तर्क दिया कि प्रवेश नियम-2018 के नियम 12 (8) पूरी तरह से असंवैधानिक और मनमाना है। इसकी वजह से सीटें रिक्त होने के बाद भी छात्र निजी मेडिकल काॅलेज में प्रवेश नहीं ले पाते हैं। इस नियम से छात्रों के साथ निजी मेडिकल कॉलेजों को भी नुकसान हो रहा है। सुको से अनुरोध किया गया कि प्रवेश नियम-2018 के नियम 12 (8) को निरस्त किया जाए।

हाईकोर्ट ने खारिज कर दीं याचिकाएं- राज्य सरकार द्वारा मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए बनाए प्रवेश नियम-2018 के नियम 12 (8) को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने नियमों को सही करार देते हुए याचिकाएं खारिज कर दी थीं। सुको ने हाईकोर्ट के निर्णय को पलकर निजी मेडिकल कॉलेजों को तीसरे चरण में रिक्त सीटों को कॉलेज स्तर पर भरने का अधिकार दे दिया है।

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