पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

  • Hindi News
  • Local
  • Mp
  • Jabalpur
  • Rehearsal Of The First Virtual Convocation To Begin On 6; 192 Titles And 106 Gold Medals Will Be Announced

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय:6 को होने वाले पहले वर्चुअल दीक्षांत समारोह की रिहर्सल शुरू; 192 को उपाधियाँ और 106 स्वर्ण पदकों की होगी घोषणा

जबलपुरएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक

रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में 6 फरवरी को आयोजित होने वाले पहले वर्चुअल दीक्षांत समारोह की ऑनलाइन/ऑफलाइन रिहर्सल कुलपति प्रो. कपिल देव मिश्र के मार्गदर्शन में प्रारंभ हुई। रादुविवि के 32वें दीक्षांत समारोह में 192 पीएचडी धारकों को उपाधियाँ एवं 58 छात्र-छात्राओं को 106 स्वर्ण पदक प्रदत्त किये जाएँगे। वर्चुअल दीक्षांत समारोह की रिहर्सल के पहले दिन कुलसचिव डाॅ. दीपेश मिश्र ने एक के बाद एक सभी संकाय के संकायाध्यक्षों को दीक्षांत के मंच पर अपने-अपने संकाय के उपाधि धारकों के नाम विषयवार प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया।

दीक्षांत रिहर्सल में संकायाध्यक्ष प्रो. राकेश बाजपेयी, प्रो. सुरेन्द्र सिंह, प्रो. धीरेन्द्र पाठक, प्रो. रामशंकर, डाॅ. अमित कुमार गुप्ता ने अपने-अपने संकाय के उपाधि धारकों के नामों की घोषणा की। फाइनल रिहर्सल 5 फरवरी को फुल ड्रेस रिहर्सल के रूप में होगी, जिसमें विवि के सभी संकायाध्यक्ष दीक्षांत परिधानों में मौजूद रहेंगे। दीक्षांत समारोह संयोजक प्रो. पी.के. सिंघल ने बताया कि दीक्षांत समारोह में शामिल सभी उपाधि धारकों एवं स्वर्ण पदक विजेताओं को आयोजन से पूर्व ऑनलाइन लिंक भेजी जाएगी।

आज क्या होगा- पं. कुंजीलाल दुबे प्रेक्षागृह में आज रिहर्सल के दौरान सभी संकायाध्यक्षों की मौजूदगी में उपाधि और स्वर्ण पदक विजेताओं के नामों की घोषणा के साथ प्रेक्षागृह के मंच पर बैठक व्यवस्था एवं ऑनलाइन सेटअप, लाइव प्रसारण का प्रदर्शन होगा।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंरिटेल मार्केट का किंग कौन? अमेजन ने रोकी रिलायंस ग्रुप में बिग बाजार की एंट्री, जानिए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से क्या बने हालात - एक्सप्लेनर - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser