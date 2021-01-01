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निकाय चुनाव को लेकर भाजपा की बैठकें:चुनाव से पहले मतदाता सूची का पुनरीक्षण सबसे महत्वपूर्ण कार्य

जबलपुर2 घंटे पहले
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किसी भी चुनाव से पहले मतदाता सूची का पुनरीक्षण करना सबसे महत्वपूर्ण काम होता है। बूथ के नए मतदाताओं के नाम जुड़वाना और गलत नामों को सूची से अलग कराना, हमारा दायित्व भी है। यह बात भाजपा कार्यालय में आयोजित बैठक के दौरान प्रदेश चुनाव संचालन समिति के सदस्य प्रभात साहू ने कही।

बैठक में संभागीय संगठन मंत्री शैलेन्द्र बरुआ ने कहा कि नगरीय चुनाव में प्रत्येक कार्यकर्ता की भूमिका अहम होती है यदि हम बूथ स्तर पर चुनाव पूर्व सारी तैयारियाँ कर लें, तो चुनाव के समय हमें कोई परेशानी नहीं होगी। बैठक में नगर अध्यक्ष जीएस ठाकुर, ग्रामीण अध्यक्ष रानू तिवारी के अलावा नगर व ग्रामीण के विधायक और समस्त पदाधिकारी मौजूद रहे।

आजीवन सहयोग निधि संग्रहण के प्रभारी नियुक्त
बैठक में आजीवन सहयोग निधि के संग्रहण के लिए महानगर में रिंकू विज को प्रभारी एवं रजनीश यादव को सहप्रभारी नियुक्त किया गया। इसी तरह ग्रामीण में संदीप शुक्ला के साथ पाटन में देवेन्द्र यादव, सिहोरा में पुष्पराज सिंह बघेल, पनागर में आशीष पटेल एवं बरगी में नीरज सिंह को सहप्रभारी नियुक्त किया गया।

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