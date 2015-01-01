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नरोत्तम मिश्रा का बयान:कानून से ऊपर उठकर जो अपराधी पैठ बनाएगा उसकाे भूनकर रख देंगे

जबलपुर4 घंटे पहले
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  • शहर प्रवास पर आए प्रदेश के गृहमंत्री ने पत्रवार्ता में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर जमकर साधा निशाना

प्रदेश के गृहमंत्री का पद सँभालने के बाद गुरुवार को पहली बार जबलपुर पहुँचे नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि प्रदेश में माफिया को खत्म करने के लिए जो अभियान चलाया जा रहा है वो लगातार जारी रहेगा।

उन्होंने पुलिस विभाग की कार्यवाहियों की सराहना करते हुए कहा कि जो अपराधी कानून से ऊपर उठकर पैठ बनाने का प्रयास करेगा उसकाे भूनकर रख दिया जाएगा। श्री मिश्रा ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके शासनकाल में डाकुओं के गिरोह और नक्सलियों का खौफ प्रदेश की जनता को झेलना पड़ता था।

लेकिन भाजपा के शासन में जहाँ नक्सलवाद काबू में है, वहीं डाकुओं का पूरी तरह सफाया हो चुका है। श्री मिश्रा ने एक सवाल के जवाब में कहा कि विधानसभा के अगले सत्र में धर्म स्वातंत्र्य विधेयक के जरिए लव जिहाद को रोकने का कानून लाया जाएगा और अगले सत्र में प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव भी हो जाएगा।

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