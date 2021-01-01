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  • Sand Smugglers Attacked Beat Guard, Also Broke Bike And Mobile; Case Filed Against Three Including Nephew Of Karela Sarpanch

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कटनी:रेत तस्करों का बीट गार्ड पर हमला, बाइक और मोबाइल भी तोड़ा; करेला सरपंच के भतीजे सहित तीन पर मामला दर्ज

कटनी3 घंटे पहले
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ट्रैक्टर रोकने के प्रयास पर बदमाशों ने कर दिया हमला। (फाइल फोटो) - Dainik Bhaskar
ट्रैक्टर रोकने के प्रयास पर बदमाशों ने कर दिया हमला। (फाइल फोटो)
  • प्रदेश में ताबड़तोड़ सरकारी कार्रवाई के बावजूद पस्त नहीं हो रहे माफिया के हौसले

शिवराज सरकार द्वारा प्रदेश में माफिया के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। बावजूद इसके माफिया के हौसले अभी पस्त नहीं हुये हैं। ताजा उदाहरण कटनी में देखने को मिला। यहां बरही रेंज में रिजर्व फॉरेस्ट की करेला बीट में वन सीमा के नाले से हो रहे रेत का अवैध उत्खनन रोकने गए बीट गार्ड मुकेंद्र सिंह पिता डेलन सिंह बरकड़े पर सरपंच के भतीजे सहित तीन लोगों ने लोहे की रॉड, लाठी से हमला कर दिया।

मंगलवार-बुधवार दरम्यानी रात हुई इस घटना में बीट गार्ड का पैर फ्रैक्चर हो गया। रेत तस्करों ने बीट गार्ड की बाइक और मोबाइल भी तोड़ दिया। बीट गार्ड की शिकायत पर बरही थाने में करेला के सरपंच के भतीजे अतुल सिंह ठाकुर, बाबूलाल कोल सहित तीन आरोपियों के विरुद्ध धारा 341, 186, 353, 332, 294, 506, 427, 34, 3(1)द, 3(1)ध, 3(2) वीए, एससी/एसटी एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। सभी आरोपी फरार हैं।

ट्रैक्टर रोकने के प्रयास पर बदमाशों ने कर दिया हमला
जानकारी के मुताबिक, रिजर्व फॉरेस्ट के बीट क्रमांक 485 के गहरा नाले से रेत के अवैध उत्खनन की शिकायत मंगलवार रात वरिष्ठ अधिकारियों को मिली थी। अधिकारियों के निर्देश पर बीट गार्ड मुकेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे। बताया जाता है कि मुकेंद्र जब वहां पहुंचा तो आरोपी ट्रैक्टर में रेत भरकर ले जा रहे थे। मुकेंद्र ने ट्रैक्टर रोकने का प्रयास किया तो रेत तस्करों ने उस पर हमला बोल दिया। मुकेंद्र ने मोबाइल से फोटो लेने का प्रयास किया तो आरोपियों ने मोबाइल भी तोड़ दिया।

घायल बीट गार्ड को बरही अस्पताल में किया भर्ती
बीट गार्ड मुकेंद्र ने रात में ही घटना की सूचना अधिकारियों को दी। सूचना पर रेंजर डॉ. गौरव सक्सेना स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचे और घायल मुकेंद्र को उपचार के लिए शासकीय अस्पताल बरही भेजा। बरही थाना प्रभारी संदीप अयाची ने बताया, आरोपियों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। इनकी गिरफ्तारी के लिए ठिकानों पर दबिश भी दी जा रही है, लेकिन अभी तक वे हाथ नहीं लगे हैं। थाना प्रभारी के अनुसार इनमें एक आरोपी अतुल सिंह ठाकुर ग्राम पंचायत करेला के सरपंच का भतीजा है।

जिले की 21 रेत खदानों की होगी लोक सुनवाई
एनजीटी के निर्देश पर रेत खदानों से पर्यावरण को होने वाली क्षति का आकलन करने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जिले की रेत खदानों की लोक सुनवाई की जाएगी। जिले की 49 रेत खदानों के समूह का ठेका विस्टा सेल्स प्राइवेट लिमिटेड को मिला है। खनिज विभाग के प्रभारी अधिकारी संतोष कुमार सिंह के अनुसार पांच हेक्टेयर से अधिक रकबा की रेत खदानों को लोक सुनवाई में शामिल किया जा रहा है। विस्टा को जो 49 खदानें ठेके पर दी गई हैं, उनमें से 21 खदानें ऐसी हैं, जिनका रकबा पांच हेक्टेयर से ज्यादा है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी एसपी झा के अनुसार खनिज विभाग से सूची प्राप्त होते ही लोक सुनवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।

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