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  • Sand Was Being Extracted By Putting Hi fi Devices In The Boat, Two Motorboats Worth 10 Lakh, 16 Drums, Seven Iron Pipes Seized

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हिरन नदी में रेत का अवैध उत्खनन:बोट में हाई-फाई डिवाइस लगाकर निकाली जा रही थी रेत, 10 लाख की मोटरबोट, 16 ड्रम, सात लोहे की पाइप जब्त

जबलपुर8 मिनट पहले
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इस हाईफाई डिवाइस से हिरन नदी में गहराई से निकाली जा रही थी रेत, जो सीधेे वाहन में लोड कर लिया जाता था। - Dainik Bhaskar
इस हाईफाई डिवाइस से हिरन नदी में गहराई से निकाली जा रही थी रेत, जो सीधेे वाहन में लोड कर लिया जाता था।
  • पनागर पुलिस की कार्रवाई, एक सप्ताह से चल रहा था खनन, नदी की गहराई से निकाल रहे थे रेत, सीधे होता था लोड

जिले में हिरन नदी के इमलिया घाट पर हाई-फाई डिवाइस लगाकर रेत का अवैध रूप से उत्खनन किया जा रहा था। सूचना पर पनागर पुलिस कार्रवाई के लिए पहुंची। संभवत: खननकर्ताओं को पुलिस के आने की भनक पहले ही लग गई थी, वे पहले ही भाग निकले। आरोपी नदी की गहराई से सीधे रेत निकाल कर हाईवा-डंपर में लोड कर लेते थे। पुलिस ने मौके से हाई-फाई डिवाइस लगी 10 लाख रुपए की दो मोटरबोट, 16 ड्रम और 15-15 फीट के दो सात लोहे की पाइप जब्त किए। बोट में शक्तिशाली इंजन लगाया गया था। इसी इंजन की मदद से माफिया नदी की गहराई से रेत निकालते थे।

मौके से दो नाव, ड्रम व लोहे की पाइप जब्त की गई।
मौके से दो नाव, ड्रम व लोहे की पाइप जब्त की गई।

रोज 15 से 20 हाइवा रेत निकाल रहे थे
रेत माफिया इस घाट से रोज 15 से 20 हाइवा रेत निकाल रहे थे। एक हाइवा रेत की कीमत वर्तमान में 25 हजार रुपए है। इस हिसाब से आरोपी रोज चार से पांच लाख रुपए की रेत निकाल रहे थे। ये रेत शहर में खपाई जा रही थी। प्रारंभिक जांच में पता चला है, इसकी जानकारी खनिज विभाग को थी, लेकिन विभाग कार्रवाई करने से बच रहा था।

हाई-फाई डिवाइस लगी दो नाव पनागर पुलिस ने जब्त की।
हाई-फाई डिवाइस लगी दो नाव पनागर पुलिस ने जब्त की।

सिंगलदीप का दीपू करा रहा था खनन
टीआई आरके सोनी ने बताया, पूछताछ में पता चला है कि मौके पर रेत खनन सिंगलदीप निवासी दीपू पटेल करा रहा था। पुलिस इसकी तस्दीक करने में जुटी है। टीआई के मुताबिक दीपू पटेल पूर्व में भी रेत का अवैध खनन ओर परिवहन करते पकड़ा गया था। पुलिस ने जब्ती के बाद आगे की कार्रवाई के लिए खनिज विभाग को सूचित करते हुए जब्त सामग्री उसके सुपुर्द कर दिया।

नाव में हाइवा का इंजन लगाकर सैक्शन पाइप से रेत निकाला जाता है।
नाव में हाइवा का इंजन लगाकर सैक्शन पाइप से रेत निकाला जाता है।

इस तरह हाई-फाई डिवाइस करती है काम
मोटर बोट में हाईवा का शक्तिशाली इंजन और साथ में मोटर लगाया जाता है। इस इंजन में सैक्शन पाइप लगाया जाता है। इससे नदी की गहराई में पूरी रेत खींच कर पाइप के जरिए तट पर फेंक देता है। इस डिवाईस की मदद से महज एक घंटे में एक डम्पर भर देता है।

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