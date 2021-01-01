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18 फरवरी को निकलेगी महापद यात्रा:2500 ग्रामों में नर्मदा कलश स्थापना कर तीव्र होगा सत्याग्रह आंदोलन

जबलपुर2 घंटे पहले
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  • समर्थ भैयाजी सरकार के सान्निध्य में 18 फरवरी को निकलेगी महापद यात्रा

नर्मदा गौसत्याग्रह जनआंदोलन के प्रेरणास्रोत समर्थ भैयाजी सरकार अन्न आहार, फलाहार का परित्याग कर माँ नर्मदा और गौमाता के संरक्षण संवर्धन के लिए 109 दिनों से सत्याग्रह कर रहे हैं। आंदोलन को और तीव्र करने के लिए 2500 गाँवों में नर्मदा कलश की स्थापना की जाएगी, साथ ही माँ नर्मदा जन्मोत्सव पर नर्मदा मिशन सहित अनेक सामाजिक, धार्मिक संस्थाओं व समितियों द्वारा 18 फरवरी को काँवड़ यात्रा की तर्ज पर सामूहिक पद यात्रा निकाली जाएगी।

यह जानकारी बुधवार को आयोजित प्रेसवार्ता में आकर्षण महाराज, नीलेश रावल, भारत सिंह यादव, शिव यादव ने दी। उन्होंने बताया कि सत्याग्रह पद यात्रा कैलाश धाम से सिद्धघाट ग्वारीघाट तीर्थ क्षेत्र तक निकाली जाएगी।

विशाल तिवारी, रामकुमार यादव ने बताया कि 35 किमी की पैदल यात्रा में नर्मदांचल के लगभग 35 जिलों एवं नर्मदा मिशन परिवार के 10 राज्यों के भक्त भी सम्मिलित होंगे, साथ ही 150 से भी अधिक सामाजिक, धार्मिक संस्थाएँ और समितियाँ सत्याग्रह पद यात्रा में सम्मिलित होकर माँ नर्मदा और गौमाता के संरक्षण संवर्धन का संदेश देंगी। प्रेसवार्ता में दीपक शर्मा, प्रीतेश श्रीवास्तव, रंजीत मांझी आदि उपस्थित थे।

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