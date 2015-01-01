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हत्या:नशे की हालत में विवाद होने पर मारी थी गोली

जबलपुर40 मिनट पहले
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  • पाटन हत्याकांड का 36 घंटे में खुलासा, तीन आरोपी गिरफ्तार

पाटन के ग्राम कुंवरपुर में मंगलवार की रात महेंद्र सिंह लोधी की गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी। हत्या को छिपाने के लिए आरोपियों ने उसे कंटीले तार के पास फेंक दिया था और फिर अपनी कार से अस्पताल में छोड़कर भाग गये थे।

पीएम रिपोर्ट में गोली लगने का खुलासा होने पर पुलिस ने पतासाजी करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उक्त जानकारी एक पत्रवार्ता में एसपी सिद्धार्थ बहुुगुणा ने दी। इस अवसर पर एएसपी शिवेश बघेल, एसडीओपी देवी सिंह मौजूद थे। इस संबंध में बताया गया कि घटना दिनांक को मृतक महेंद्र सिंह गाँव के बाहर मालाखेड़ा मार्ग पर घायलावस्था में पड़ा हुआ मिला था। उसे देवराज सिंह लोधी व हल्काई सेन आल्टो कार क्रमांक एमपी 20 सीबी 4551 से अस्पताल छोड़कर भाग आये थे। पीएम रिपोर्ट में गोली लगने से मौत होना पाया गया था। इस अंधे हत्याकांड की जाँच के दौरान पुलिस ने देवराज व हल्काई सेन को पकड़ा और सघन पूछताछ किए जाने पर उन्होंने जुर्म कबूल किया। पूछताछ में पता चला कि मृतक महेंद्र गाँव के ही गुल्ली उर्फ गुलाब सिंह व देवराज सिंह के साथ मालाखेड़ा मार्ग पर शराब पी रहा था उसी दौरान महेंद्र ने गाली-गलौज शुरू कर दी जिस पर गुलाब सिंह ने देशी पिस्टल से महेंद्र के पेट में गोली मार दी थी। पूछताछ के बाद आरोपियांे को गिरफ्तार कर देशी पिस्टल व घटना में प्रयुक्त कार जब्त की गयी है।

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