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नकली टीवी फैक्ट्री का मामला:साफ्टवेयर प्राेग्रामिंग बदल कर लोकल को बना देता था ब्रांडेड LED, बीई करने के बाद दिल्ली के चांदनी चौक में सीखा था फर्जीवाड़ा

जबलपुरएक घंटा पहले
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गोहलपुर शांतिनगर में 12 साल से चल रहा था लोकल से ब्रांडेड एलईडी बनाने का खेल - Dainik Bhaskar
गोहलपुर शांतिनगर में 12 साल से चल रहा था लोकल से ब्रांडेड एलईडी बनाने का खेल
  • आरोपी के दो से 15 हजार रुपए कीमत की लोकल टीवी को आठ से 70 हजार रुपए कीमत में बदल देता था
  • आरोपी की आज समाप्त हो रही है रिमांड, शाम पांच बजे से पहले पेश किया जाएगा कोर्ट

शहर में 12 साल से लोकल एलईडी के साॅफ्टवेयर की प्राेग्रामिंग बदल कर ब्रांडेड LED में बदलने वाले मास्टरमाइंड की करतूत एक-एक कर सामने आने लगी है। वह एक साल में एक हजार के लगभग लोकल ब्रांड की LED को ब्रांडेड में बनाकर बेचता था। वह मुम्बई व दिल्ली से लैक्सर कंपनी की दो से 15 हजार रुपए की सस्ती LED लाता था और उसे 7 से 70 हजार रुपए का बनाकर बेचता था। गोहलपुर पुलिस ने दो बार में आरोपी को कुल चार दिन की रिमांड पर लिया था। आज शाम पांच बजे तक उसे कोर्ट में पेश करना है।

एलईडी के नकली फैक्ट्री का खुलासा होने पर पहुंचे थे एसपी सिटी व एएसपी क्राइम (फाइल फोटो)
एलईडी के नकली फैक्ट्री का खुलासा होने पर पहुंचे थे एसपी सिटी व एएसपी क्राइम (फाइल फोटो)

दिल्ली के चांदनी चौक में सीखा था फर्जीवाड़ा
जानकारी के अनुसार शांति नगर मे पीएचई आफिस के सामने रहने वाला 47 वषीय आरोपी सुमित जैन की घर में ही सुमित इलेक्ट्रानिक के नाम से दुकान है। सुमित बीई कर चुका है। बीई करने के बाद वह काफी दिनों तक दिल्ली के चांदनी चौक में फर्जीवाड़ा सीखता रहा। वहां की अलग-अलग चार दुकानों में उसने कई साल तक काम किया। इसके बाद उसने शहर में 12 साल पहले खुद की दुकान डाली थी। चांदनी चौक में सीखे गए फर्जीवाड़ा से उसने लोकल टीवी को ब्रांडेड बनाकर बेचने का खेल शुरू किया।
फर्जी बिल भी बनाता था आरोपी
चार दिन की रिमांड पर लिए गए सुमित ने कई चौंकाने वाला खुलासा किया। वह अपने प्रोडक्ट अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों की दुकानों में बेचता था। आरोपी अलग-अलग फर्जी नाम से बिल बनाकर LED सप्लाई करता था। हालांकि सभी में मोबाइल नंबर उसके ही होते थे। आरोपी खुद अस्थमा पीड़ित है, इस कारण पुलिस पूछताछ के दौरान सख्ती नहीं दिखा पाई। आरोपी ने ऑनलाइन प्रोग्रामिंग बदलने वाला साफ्टवेयर पेन ड्राइव में डाउनलोड किया था। फिर अपने यहां काम करने वाले अन्य मकैनिक को भी सिखा दिया था।

आराेपी सुमित जैन के घर से जब्त लोकल वाली ब्रांडेड एलईडी
आराेपी सुमित जैन के घर से जब्त लोकल वाली ब्रांडेड एलईडी

एक वर्ष में एक हजार के लगभग LED बेचता था
आरोपी सुमित साल भर में कुल 1000 के लगभग LED और स्मार्ट TV बेचता था। वह 14 इंच से लेकर 103 इंच की LED बाजार में मांग के अनुसार ब्रांड तैयार करता था। आरोपी खरीदी कीमत का डबल लेकर दुकानदारों को बेचता था। दुकानदारों को भी ग्राहक को छूट देने के बावजूद हर LED की बिक्री पर भारी मुनाफा मिलता था। इस कारण उसकी LED हाथों-हाथ बिक जाती थी।
वेरीफिकेशन कराया जा रहा है
सीएसपी गोहलपुर अखिलेश गौर के मुताबिक आरोपी ने जिले के कुंडम, कटंगी, सिहोरा, पाटन, बरगी आदि कस्बों में कई दुकानों पर सप्लाई की है। इन दुकानों का वेरीफिकेशन कराया जा रहा है। वहीं ब्रांडेड कंपनियों के इंजीनियरों को भी बुलाकर जांच कराई जा रही है। उनकी रिपोर्ट इस केस में अहम साक्ष्य के तौर पर पेश होगा। पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद उसे तीन दिन की रिमांड पर लिया था। मंगलवार को उसे कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस ने एक दिन की रिमांड मांगी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। अब उसे बुधवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा।
22 जनवरी को पुलिस ने किया था भंडाफोड
क्राइम ब्रांच की टीम ने 22 जनवरी को शांति नगर मे PHE आफिस के सामने रहने वाले 47 वषीय सुमित जैन के यहां दबिश दी थी। वह घर में गोदाम बनाकर लोकल LED की प्रोग्रामिंग बदल कर ब्रांडेड LED में तब्दील करता था। आरोपी के यहां से 32 इंच से लेकर 103 इंच की कुल 500 लैक्सर कंपनी की LED जब्त हुए थे। इसके अलावा ब्रांडेड कंपनियों सोनी, सैमसंग, एलजी, क्राउन, आईकाॅनिक, आईवा, आदि का स्टीकर, लोगो भी जब्त हुआ था।
अकूत संपत्ति बनाई है
आरोपी ने पांच लैक्सर कंपनी की LED को सोनी कंपनी में बदला था। उसके यहां से एक पैन ड्राइव भी जब्त हुआ है, इसमें विभिन्न ब्रांडेड कंपनियों की प्रोग्रामिंग है। इस धंधे से उसने अकूत संपत्ति बनाई है। उसने दो मकान बना लिए हैं। वह पूरा कारोबार कैश में करता था। कारोबार संभालने के लिए सीए को नौकरी पर रखा था। आरोपी इतना शातिर था कि LED की एक साल की वारंटी पीरियड वाले कार्ड पर सुमित इलेक्ट्रॉनिक नाम से सर्विस सेंटर का उल्लेख कर अपना मोबाइल नंबर देता था। खराबी आने पर लोग उसे ही कॉल करते थे।

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