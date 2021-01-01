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महिला अपराध:शादी के नाम पर महिला को बंधक बनाकर दैहिक शोषण; 23 दिन तक कैद में रही महिला

जबलपुर2 घंटे पहले
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पति से अलग रह रही एक 32 वर्षीय महिला की मुलाकात शादी डाट काॅम पर रांझी निवासी एक युवक से हुई थी। उसके बाद युवक ने शादी का झाँसा देकर अपने पास बुलाया और घर में बंधक बना लिया। वह महिला को करीब 23 दिनों तक बंधक बनाकर रखे रहा और उसका दैहिक शोषण करता रहा। किसी तरह उसकी कैद से आजाद होकर महिला अपने मायके पहुँची फिर केंट थाने में पहुँचकर रिपोर्ट दर्ज कराई। केंट थाने में जीरो पर मामला दर्ज कर केस डायरी रांझी भेजी जा रही है।

सूत्रों के अनुसार थाने पहुँची महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि वह पति से अलग रहती है और उसके दो बच्चे 10 साल व 7 साल के हैं जो कि पति के पास रहते हैं। शादी डाट काॅम साइट पर उसकी पहचान रांझी निवासी मनमीत सिंह गुजराल से हुई थी। 11 जनवरी को मनप्रीत ने झाँसा देकर उसे ग्वारीघाट बुलाया और वहाँ पर उसे चाय पिलाई जिसके बाद उसे नशा होने पर मनप्रीत अपनी कार में बैठाकर रांझी स्थित अपने घर ले जाकर बंधक बना लिया।

उसका मोबाइल भी छीन लिया जिससे वह किसी से संपर्क न कर सके और उसका लगातार दैहिक शोषण किया। किसी तरह उसके चंगुल से आजाद होकर वह अपने मायके पहुँची और फिर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई।

युवती से छेड़खानी- गोहलपुर थाना क्षेत्र में रहने वाली 23 वर्षीय युवती से छेड़खानी करने व युवती द्वारा विरोध करने पर उसके साथ गाली-गलौच कर धमकी दिए जाने की रिपोर्ट पर आरोपी शंभू गोंटिया के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

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