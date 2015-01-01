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ओपन बुक पद्धति:किसी ने स्कूल में ही दी परीक्षा, तो कुछ छात्र घर लेकर गए प्रश्न पत्र

जबलपुर3 घंटे पहले
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  • ओपन बुक पद्धति से हो रहे 9वीं से 12वीं तक के रिवीजन टेस्ट पर शिक्षक संघ ने उठाए सवाल

सरकारी स्कूलों में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के रिवीजन टेस्ट शुक्रवार से शुरू हुए। बड़ी संख्या में छात्रों ने स्कूलों में जाकर परीक्षाएँ दीं तो कई छात्र प्रश्नपत्र लेकर अपने घर गए और हल करके शनिवार को स्कूलों में जमा करेंगे। वहीं राज्य शिक्षक संघ ने रिवीजन टेस्ट पर सवाल उठाकर कहा है कि ऐसी परीक्षाओं का क्या तुक है, जिसमें छात्र अपने घर में पुस्तक रखकर प्रश्नपत्र हल कर रहे हैं।

सूत्रों के मुताबिक शासकीय स्कूलों के कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए ये परीक्षाएँ इसलिए आयोजित की जा रहीं, ताकि कोरोना काल में उनके द्वारा की गई पढ़ाई का आकलन किया जा सके। इतना ही नहीं, इन परीक्षाओं में छात्रों को मिलने वाले अंक उनकी मुख्य परीक्षा के अंकों में जोड़े जाएँगे। इन परीक्षाओं के प्रश्नपत्र प्राचार्यों को ऑनलाइन भेजे गए थे। स्कूल प्राचार्यों द्वारा शुक्रवार को छात्रों को दो-दो विषयों के प्रश्नपत्र और कॉपियाँ दी गईं।

क्यों उठ रहे परीक्षा पर सवाल
रिवीजन टेस्ट को ओपन बुक पद्धति से कराए जाने पर राज्य शिक्षक संघ के अध्यक्ष नरेन्द्र त्रिपाठी ने सवाल उठाए हैं। उनका कहना है खुद डीईओ ने प्राचार्यों को पत्र भेजकर छात्रों को परीक्षा के दौरान पुस्तक रखने की छूट दी थी। श्री त्रिपाठी के अनुसार ऐसा कदम सिर्फ नकल को बढ़ावा देगा और इससे छात्र का वास्तविक मूल्यांकन का अंदाजा नहीं लग सकेगा।

उच्च शिक्षा विभाग से निर्देशों के आधार पर ये परीक्षाएँ आयोजित कराई जा रही हैं। इससे पता चल सकेगा कि कोरोना काल में ऑनलाइन व्यवस्था के तहत हो रही पढ़ाई को छात्रों ने कितनी गंभीरता से लिया।
सुनील कुमार नेमा, जिला शिक्षा अधिकारी

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