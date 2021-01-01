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जनजागरण अभियान:सभी वर्गों के सहयोग से होगा श्रीराम के मंदिर का निर्माण

जबलपुर2 घंटे पहले
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  • शंकरशाह नगर में जनजागरण अभियान के तहत सम्मेलन

अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर के निर्माण को लेकर चलाए जा रहे संपर्क और निधि संग्रह अभियान के तहत बुधवार को विहिप के नर्मदा भाग शंकरशाह नगर में कार्यकर्ताओं का सम्मेलन आयोजित हुआ। इस मौके पर प्रांत प्रचारक प्रवीण गुप्त ने भारत माता की आरती के बाद अपने सम्बोधन में कहा कि सभी वर्गों के सहयोग से होगा श्रीराम के मंदिर का निर्माण, इसलिए इस अभियान में हर नागरिक जुड़कर अपना सहयोग दे। इसी तरह कृषि विभाग में अनिल चौधरी की अगुवाई में संपर्क अभियान के तहत धनसंग्रह किया गया।

गरीब परिवार की बेटी ने समर्पित की निधि
गोरा बाजार वार्ड नंबर 6 निवासी घरेलू काम करने वाली शिवमणि की बेटी ने मंदिर निर्माण के लिए समर्पण राशि सौंपी। शिवमणि ने 15 फरवरी तक प्रतिदिन 100 रुपए मंदिर निर्माण के लिए समर्पित करने का संकल्प लिया है। इस कार्यक्रम में सेवा भारती के प्रांत संगठन मंत्री महेश सोनी, रामसेवक, मनीष पांडे, नीरज गुप्ता, सतपाल चढ़ार, विनोद रैकवार, दशरथ चौधरी, रामेश्वर चौधरी व अन्य मौजूद रहे।

प्रभु राम के धाम के लिए संग्रह किया दान
अयोध्या में भगवान श्रीराम के मंदिर के निर्माण के लिए टोलियाँ घर-घर जाकर दान की राशि का संग्रह कर रही हैं। लोग भी अपनी क्षमता के अनुरूप दिल खोलकर दान कर रहे हैं। इसी कड़ी में बुधवार को प्रबुद्ध नागरिकों की टोली ने त्रिमूर्ति नगर में दान की राशि का संग्रह किया। 90 वर्षीय गीता तिवारी ने भी अपने पास जोड़कर रखी गई राशि इस टीम को समर्पित की। इस अवसर पर ओपी पांडे, एनएस पटेल, ज्ञानार्जन पांडे, उपेंद्र शर्मा, नवीन तिवारी, प्रकाश शर्मा, चंदू शर्मा समेत अन्य प्रबुद्ध नागरिक उपस्थित रहे।

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