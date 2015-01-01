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भेड़ाघाट क्षेत्र में हुई घटना, टैंकर छोड़कर भागा चालक:टैंकर ने साइकिल सवार को कुचला

जबलपुरएक घंटा पहले
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भेड़ाघाट थाना क्षेत्र में सुबह साढ़े 11 बजे के करीब शहपुरा से पेट्रोल भरकर रीवा जा रहे टैंकर चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए ग्राम धरमपुर के पास एक साइकिल सवार को टक्कर मार दी। टैंकर की टक्कर लगने से गंभीर रूप से घायल हुए साइकिल सवार की मौके पर ही मौत हो गयी। घटना के बाद चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया।

सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके से टैंकर जब्त कर चालक की तलाश शुरू कर दी है। सूत्रों के अनुसार ग्राम सहजपुर निवासी अशोक कुशवाहा उम्र 40 वर्ष साइकिल लेकर किसी कार्य से भेड़ाघाट की ओर आ रहा था। ग्राम धरमपुर के पास पीछे से आ रहे टैंकर क्रमांक एमपी 15 एचए 1699 के चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए उसे टक्कर मार दी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ऑइल भरकर शहपुरा से रीवा जा रहे टैंकर की टक्कर लगने से साइकिल सवार उछलकर सड़क पर गिरा और उसे गंभीर चोटें आने पर उसकी मौके पर ही मौत हो गयी। हादसे के बाद राहगीरोंं की भीड़ जमा होती देख टैंकर चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। बाइकें आपस में टकराईं, तीन घायल|पनागर थाने में ग्राम छत्तरपुर निवासी नरेश डुमार, 24 वर्षीय ने रिपोर्ट दर्ज करायी कि वह अपनी बाइक क्रमांक एमपी 20 एनपी 5092 में बड़े भाई राजेश एवं भाभी रेशू को बैठाकर घर जा रहा था।

परियट धर्मशाला के पास पीछे से आ रही बाइक क्रमांक एमपी 20 एनपी 9617 के चालक ने लापरवाही से चलाते हुये उसकी बाइक में टक्कर मार दी, जिससे पीछे बैठीं भाभी नीचे गिर गईं। उन्हें गंभीर चोटें आने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं विजय सिंह ठाकुर, 18 वर्ष ने रिपोर्ट दर्ज करायी कि वह तेजभान सिंह ठाकुर के साथ बाइक पर अपने गाँव बम्होरी जाते समय बाइक सवार ने टक्कर मारकर घायल कर दिया। जा रहा था। परियट धर्मशाला के पास बाइक क्रमांक एमपी 20 एनपी 5092 के चालक ने उसे टक्कर मार दी, जिससे दोनों िगरकर घायल हो गए। तेजभान को विक्टोरिया में भर्ती कराया गया है।

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