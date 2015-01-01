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जबलपुर पहुँचे राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा:सैनी, घनघोरिया और चौधरी के घर पहुँचकर तन्खा ने जताईं शोक संवेदनाएँ

जबलपुर3 घंटे पहले
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शनिवार को जबलपुर पहुँचे राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा का एयरपोर्ट पर कांग्रेसियों व अन्य समाजसेवी संस्थाओं ने स्वागत किया। वहाँ से श्री तन्खा कांग्रेस नेता सम्मति सैनी, पूर्व कैबिनेट मंत्री लखन घनघोरिया और कांग्रेस नेता मधु चौधरी के निवासों पर पहुँचकर उनके दिवंगत पिता को श्रद्धांजलि देकर अपनी शोक संवेदनाएँ प्रकट कीं। इस दौरान उनके साथ सत्येन्द्र ज्योतिषी, आरिफ बेग, आशीष शुक्ला, जगतबहादुर सिंह अन्नू, राजुल करसोलिया, ब्रजेश दुबे आदि मौजूद थे।

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