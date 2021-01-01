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एल्गिन अस्पताल का असेसमेंट:कंबल से कवर और टाॅयलेट से टेबल गायब, कमियाँ दिखीं तो फौरन किया दूर

जबलपुर2 घंटे पहले
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  • विशेषज्ञों ने कर्मचारियों से स्पिल मैनेजमेंट पूछा, हाथ धुलने का तरीका भी देखा

स्वच्छता एवं कायाकल्प अभियान के अंतर्गत बुधवार को रानी दुर्गावती चिकित्सालय (एल्गिन हॉस्पिटल) का असेसमेंट हुआ। तीन असेसरों की टीम ने अस्पताल के चप्पे-चप्पे का निरीक्षण किया और मार्किंग की। असेसमेेंट के चलते अस्पताल के सारी व्यवस्थाएँ दुरुस्त नजर आईं, वहीं कुछ कमियाँ भी रह गईं। एक वार्ड में जब टीम निरीक्षण के लिए पहुँची तो वहाँ मरीजों के कंबलों में कवर नहीं थे, वहीं एक टॉयलेट के बाहर टॉयलेट टेबल नहीं मिली।

विशेषज्ञों का ध्यान जब इस ओर गया तो, फौरन ही कमियों को दूर कर दिया गया, ताकि मार्किंग में नंबर न कटें। विशेषज्ञों की टीम में जिला अस्पताल अनूपपुर से सिविल सर्जन डॉ. एससी राय और डॉ. विजय भान के साथ जिला चिकित्सालय पन्ना से डॉ. श्वेता पांडे शामिल रहीं।

एक नजर

  • प्रत्येक एक्सपर्ट नेे 5 विभागाें का जायजा लिया, इस तरह 15 विभाग कवर हुए।
  • डॉ. राय ने ओपीडी, लेबर रूम, ओटी समेत अन्य विभाग देखे।
  • डॉ. विजय भान ने एनआरसी, एसएनसीयू का विजिट किया।
  • डॉ. पाण्डेय ने कैजुअल्टी, रेडियोलॉजी, एडमिनिस्ट्रेशन का जायजा लिया।

मिलती है रैंकिंग
टीम का वेलकम अधीक्षक डॉ. आरके खरे, आरएमओ डॉ. संजय मिश्रा ने किया, वहीं असेसमेंट के दौरान रीजनल डायरेक्टर वायएस ठाकुर, सीएचएमओ डॉ. रत्नेश कुरारिया, सिविल सर्जन विक्टोरिया डॉ. सीबी अरोरा भी मौजूद रहे। उल्लेखनीय है कि कायाकल्प अवाॅर्ड में सबसे ज्यादा अंक मिलने पर अस्पतालों के कायाकल्प की रैंकिंग की जाती है।

कोरोना वैक्सीनेशन- मॉप अप राउंड में भी उत्साह की कमी
प्रथम चरण में जो स्वास्थ्य कर्मी किन्हीं कारणों से वैक्सीन नहीं लगवा सके, उनके लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा बुधवार को टीकाकरण का मॉप अप राउंड आयोजित किया गया। विभाग द्वारा ऐसे स्वास्थ्य कर्मियों पर फोकस किया गया, जो इसके पूर्व में किसी कारणवश टीका नहीं लगवा सके। इसके बाद भी करीब 27 फीसदी हैल्थ वर्कर्स ने ही टीका लगवाया। टीकाकरण के लिए 24 केंद्रों पर 46 सेशन रखे गए थे। इनमें 3697 कर्मियों को टीका लगवाने के लिए बुलाया गया, जिनमें से 1017 ही पहुँचे। इन्हें मिलाकर जिले में अब लगभग 17 हजार स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया जा चुका है, जबकि जिले में 23375 स्वास्थ्य कर्मी पंजीकृत हुए थे।

हैल्थ वर्कर्स के लिए आज भी मॉप अप राउंड आयोजित किया जाएगा। जिनके नाम पोर्टल में नजर आ रहे हैं, उन्हें ही टीका लगेगा।
-डॉ. एसएस दाहिया, जिला टीकाकरण अधिकारी

सूची में नाम नहीं, नर्सिंग स्टाफ काे नहीं लगा टीका
मेडिकल काॅलेज एवं चिकित्सालय में पदस्थ तृतीय व चतुर्थ श्रेणी नर्सिंग स्टाफ का वैक्सीनेशन अब तक नहीं हुआ। यह आरोप लगाते हुए मध्य प्रदेश चिकित्सा शिक्षा कर्मचारी संघ जबलपुर द्वारा अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपा गया। कर्मचारियों ने बताया कि वैक्सीनेशन सेंटर जाने के बाद पता चला कि कई फ्रंट लाइन वॉरियर्स का नाम पोर्टल में मौजूद सूची में नहीं है। कर्मचारियों ने जल्द से जल्द उनका वैक्सीनेशन कराने की माँग की है। इस मौके पर वीरेंद्र तिवारी, राजू मस्के, साहिल सिद्दीकी, अजय दुबे, प्रशांत श्रीवास्तव, सुनीला इसादिन, विपिन पीपरे आदि मौजूद रहे।

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