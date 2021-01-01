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रैन बसेरा:खुले आसमान के नीचे सो रहे लोगों को कलेक्टर ने रैन बसेरा पहुँचाया

जबलपुर2 घंटे पहले
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खुले में कोई न सोये यह देखने अधिकारियों की टीम शहर में निकली। जो भी लोग खुले में सोते मिले उन्हें पास के रैन बसेरा पहुँचाया गया। - Dainik Bhaskar
खुले में कोई न सोये यह देखने अधिकारियों की टीम शहर में निकली। जो भी लोग खुले में सोते मिले उन्हें पास के रैन बसेरा पहुँचाया गया।

ठंड में जब पारा 5 डिग्री के आसपास चल रहा है ऐसे में कई ऐसे बेसहारा लोग हैं जो खुले आसमान के नीचे सोने मजबूर हैं। कोई भी बेसहारा इस ठंड में खुले में न सोये यह देखने अधिकारियों की टीम शहर में निकली। जो भी लोग खुले में सोते मिले उन्हें पास के रैन बसेरा पहुँचाया गया।

कलेक्टर कर्मवीर शर्मा, निगमायुक्त अनूप कुमार सिंह के साथ ही सभी क्षेत्रों के एसडीएम और नगर निगम के अधिकारी टीम के साथ रविवार की देर रात पहुँचे और लोगों को खुले स्थल से उठाकर मेट्रो बसों और अन्य वाहनों से रैन बसेरा तक पहुँचाया गया। कलेक्टर ने बताया कि हमारा उद्देश्य यही है कि कोई भी बाहर न सोये इसलिये उन्हें रैन बसेरा पहुँचाया जा रहा है।

कलेक्टर ने कहा कि आप लोगों के साथ छोटे बच्चे भी हैं इसलिये बाहर बिल्कुल न सोयें। टीम ने मालगोदाम, इंदिरा मार्केट, हाईकोर्ट के आसपास, कलेक्ट्रेट व पुराने बस स्टैण्ड, ग्वारीघाट सहित कई क्षेत्रों का भ्रमण किया और फुटपाथ पर या सड़क के किनारे सो रहे आधा सैकड़ा से ज्यादा लोगों को रैन बसेरा भेजा।

बेसहारा लोगों को मिले दरिद्रालय

इंदौर में बेसहारा बुजुर्गों को दरिद्रालयों में न रहकर ठंड में खुले में रहना पड़ा। जबलपुर में भी इसी स्थिति को देखते हुए नागरिक उपभोक्ता मंच के डॉ.पीजी पांडेय, रजत भार्गव, डॉ. एमए खान आदि ने प्रमुख सचिव नगरीय एवं प्रशासन, विकास मंत्रालय भोपाल और जबलपुर समेत अन्य शहरों के नगर निगम आयुक्तों से माँग की है कि बेसहारा लोगों को दरिद्रालय तत्काल दें।

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