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परेशानी:दो एकड़ में बन रही काॅलोनी न डायवर्सन न ही करारोपण

जबलपुर31 मिनट पहले
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  • महाराजपुर बायपास के पास हो रही प्लाॅटिंग

नगर निगम ने महाराजपुर बायपास के पास दो एकड़ भूमि पर विकसित हो रही ऐसी काॅलोनी पर कार्रवाई की जिसका अभी तक डायवर्सन भी नहीं हुआ है और न ही निगम से टैक्सेशन कराया गया है लेकिन प्लॉटिंग जमकर हो रही है। इसके लिए सड़क बना दी गई है, मार्किंग कर दी गई है और जगह-जगह विज्ञापन भी किया जा रहा है।

निगम ने काॅलोनी के बोर्ड पर ही नोटिस चस्पा कर दिया है और साफ निर्देश दिए गए हैं कि जल्द ही टैक्स चुकाया जाए वरना काॅलोनी कुर्क कर ली जाएगी। नगर निगम के प्रशासक बी. चन्द्रशेखर एवं निगमायुक्त अनूप कुमार सिंह के निर्देश पर शहर में संपत्तियों की जाँच कर उनका नए सिरे से करारोपण किया जा रहा है। निगमायुक्त द्वारा सभी संभागीय अधिकारियों एवं राजस्व अधिकारियों के नेतृत्व में टीमों का गठन किया गया है।

इन टीमों द्वारा वार्डों में जाकर संपत्तियों की जाँच करने के साथ ही बड़े बकायादारों से करों की राशि वसूली जा रही है। निगमायुक्त श्री सिंह ने बताया कि संभाग क्रमांक 15 सुहागी के अंतर्गत आने वाले वार्ड नंबर 75 महाराजपुर बायपास में जाँच के दौरान नगर निगम की टीम ने एक अवैध कॉलोनी का पता लगाया।

संभागीय अधिकारी संतोष अग्रवाल के नेतृत्व में निगम की टीम ने विकसित हो रही अवैध कॉलोनी की जाँच की एवं जाँच करने के उपरांत इस कॉलोनी को सील करते हुए स्पष्ट किया कि अवैध कॉलोनी को विकसित करने वाले कॉलोनाइजर महबूब हसन तथा डेव्हलपर्स गोविंद पटेल के विरुद्ध नगर पालिका अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी। काॅलोनी की सभी संपत्तियों का नए सिरे से करारोपण किया जाएगा एवं भूस्वामियों से करों की सख्ती से वसूली की जाएगी। कार्यवाही में राजस्व निरीक्षक शिरीष उपाध्याय व अन्य कर्मी उपस्थित थे।

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