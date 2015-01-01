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मौसम में अचानक से बदलाव आया:पश्चिमी विक्षोभ का दिखा असर दिन भर रहे बादल, शाम से बरसे

जबलपुरएक घंटा पहले
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बुधवार-गुरुवार की दरमियानी रात से मौसम में अचानक से बदलाव आया। पश्चिमी विक्षोभ के कारण सुबह से ही बादलों की आँख मिचौली शुरू हो गई, दिन भर रुक-रुककर बादलों का आना-जाना लगा रहा और यही बादल शाम 6 बजे से बूँदाबाँदी के साथ बरसने लगे।

इस दौरान पनागर, पाटन, कुंडम आदि स्थानों में अच्छी खासी बारिश रिकॉर्ड की गई। पूर्वी हवाएँ 2 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलीं। मौसम विभाग की मानें तो 15 नवंबर तक तापमान में बढ़ोत्तरी जारी रहेगी। बारिश का असर भी देखा जा सकेगा। गुरुवार को न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री अधिक 16.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं अधिकतम तापमान 31.3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से 2 डिग्री अधिक रहा। रात 8 बजे सामान्य तापमान 23.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आर्द्रता भी बढ़त बनाए हुए 78 प्रतिशत रिकॉर्ड की गई। इससे दिन भर उमस भरी गर्मी महसूस हुई। गत वर्ष आज के दिन का अधिकतम तापमान 29.6 डिसे व न्यूनतम तापमान 16.2 डिसे रिकॉर्ड किया गया था।

212 रहा एक्यूआई
गुरुवार को शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई ) एक दिन पहले बहुत खराब माने जाने वाले स्तर 310 से घटकर खराब माने जाने वाले स्तर 212 पर रहा। इसकी वजह न्यूनतम तापमान में आई बढ़ोत्तरी है। आगामी दिनों में जैसे ही आसमान साफ होगा और ठंड बढ़ेगी तो एक्यूआई का स्तर भी बढ़ जाएगा।पी-3

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