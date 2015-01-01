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इलाज में लापरवाही का आरोप:मरीज की मौत पर परिजनों ने किया हँगामा

जबलपुरएक घंटा पहले
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दीक्षितपुरा स्थित मन्नूलाल अस्पताल में महिला मरीज की मौत होने पर परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। मामला बढ़ता देख पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने अस्पताल पहुँच दोनों पक्षों से जानकारी लेकर मामला शांत कराया। अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि महिला को गंभीर बीमारी थी जिसकी जानकारी परिजनों को दे दी गई थी।

जानकारी के अनुसार बरेला निवासी 22 वर्षीय अर्चना बर्मन की 4 नवंबर को मेडिकल कॉलेज में सीजेरियन डिलेवरी हुई थी। दो दिन पहले उसकी तबियत बिगड़ी तो परिजन उसे डिस्चार्ज कराकर बुधवार की शाम मन्नूलाल अस्पताल लाए थे। मृतका की माँ पूजा रैकवार ने बताया कि मेडिकल में बेटी की हालत बिगड़ने पर उसे इलाज के लिए मन्नूलाल अस्पताल लाए थे। यहाँ डॉक्टर ने उसे ठीक करने की बात पर भर्ती किया था। गुरुवार की सुबह बेटी की मौत कैसे हुई यह कोई नहीं बता सका। इलाज में ही कोई गलती हुई है, जिम्मेवार डॉक्टर पर कार्यवाही होनी चाहिए। कोरोना के थे लक्षण| अस्पताल के डॉ. डीके तिवारी ने बताया कि महिला को डिलेवरी के बाद साइकोसिस सहित अन्य परेशानियाँ थीं। जब वे अस्पताल आईं तो हालत गंभीर थी। डीडाइमर व अन्य जाँचों में रिपोर्ट से वे कोरोना सस्पेक्ट भी थीं। डॉ. अवनि अग्रवाल ने उनका इलाज किया लेकिन हालत पहले से ही खराब होने के कारण उनकी मौत हो गई। प्रबंधन ने उनकी डिपॉजिट राशि वापस कर दी।पी-2

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