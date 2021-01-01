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चेम्बर को लेकर उपजा विवाद:दो अपर आयुक्तों के बीच चल रही कुर्सी की लड़ाई

जबलपुर2 घंटे पहले
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नगर निगम में इन दिनों दो अपर आयुक्तों के बीच कुर्सी की लड़ाई चल रही है। अपर आयुक्त परमेश जलोटे ने सीनियर अपर आयुक्त टीएस कुमरे के रूम में कब्जा कर लिया है, जिससे श्री कुमरे कक्ष के बाहर निज सहायक की कुर्सी पर ही बैठ रहे हैं। निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों में इस मामले की चर्चा तो है लेकिन उनमें इस बात को लेकर आक्रोश भी है कि एक वरिष्ठ अधिकारी का अपमान नहीं किया जाना चाहिए।

बताया जाता है कि नगर निगम के अपर आयुक्त टीएस कुमरे अवकाश पर गए थे, उसी दौरान अपर आयुक्त परमेश जलोटे ने उनसे दूरभाष पर बात की और कक्ष में बैठने की अनुमति ली, जिस पर श्री कुमरे ने अनुमति प्रदान कर दी। इसके बाद दो दिन पहले श्री कुमरे अवकाश से वापस आए और अपने कक्ष में गए, जहाँ श्री जलोटे बैठे हुए थे लेकिन श्री जलोटे ने न तो कुर्सी उन्हें दी और न ही रूम। इसके बाद कुमरे कक्ष के बाहर बने निज सहायक के कक्ष की कुर्सी पर ही बैठकर दो दिन से काम कर रहे हैं।

सबके अलग कक्ष हैं
नगर निगम में कक्षों की कोई कमी नहीं है बल्कि अधिकारियों के लगातार सेवानिवृत होने से कई कक्ष तो खाली ही पड़े हैं। ऐसे में अपर आयुक्तों के आमने-सामने दो कक्ष हैं और जब श्री जलोटे यहाँ आए थे, तब उन्होंने अपनी पसंद से ही सामने का कक्ष लिया था लेकिन इसके बाद उनकी नजर श्री कुमरे के कक्ष पर गड़ गई।

कर्मचारी संघ भी नाराज
इस मामले को लेकर कर्मचारी संघ भी नाराज है। संघ के अध्यक्ष पं. राम दुबे का कहना है कि एक वरिष्ठ अधिकारी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए और तत्काल ही उनके कक्ष को खाली किया जाना चाहिए, हो सकता है इस मामले में गुरुवार को संघ अपनी आपत्ति भी दर्ज कराएगा।

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