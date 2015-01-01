पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

  • Hindi News
  • Local
  • Mp
  • Jabalpur
  • The High Court Will Have A Direct Hearing On December 3; Only The Final Hearing Episodes Will Be Heard

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

हाईकोर्ट ने जारी की गाइडलाइन:हाईकोर्ट में 3 दिसंबर को प्रायोगिक तौर पर होगी प्रत्यक्ष सुनवाई; केवल फाइनल हियरिंग वाले प्रकरण सुने जाएँगे

जबलपुर29 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक
मप्र हाईकोर्ट (फाइल फोटो)

मप्र हाईकोर्ट की मुख्य पीठ जबलपुर के साथ इंदौर और ग्वालियर खंडपीठ में 3 दिसंबर गुरुवार को प्रायोगिक तौर पर प्रत्यक्ष सुनवाई की जाएगी। प्रत्यक्ष सुनवाई में केवल फाइनल हियरिंग वाले प्रकरण सुने जाएँगे। प्रत्यक्ष सुनवाई के लिए नियत किए जाने वाले प्रकरणों में पक्षकारों को 26 नवंबर तक निर्धारित प्रपत्र में अपनी सहमति देनी होगी। प्रत्यक्ष सुनवाई के परिणाम की समीक्षा करने के बाद आगे निर्णय लिया जाएगा। एक्टिंग चीफ जस्टिस संजय यादव के आदेश पर रजिस्ट्रार राजेन्द्र कुमार वाणी ने इस संबंध में परिपत्र जारी कर दिया है। प्रत्यक्ष सुनवाई में रिट अपील, रिट पिटीशन, क्रिमिनल अपील और सिविल अपील की सुनवाई की जाएगी। प्रत्यक्ष सुनवाई के दौरान अधिवक्ताओं, पक्षकारों और कर्मचारियों को कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करना होगा। अधिवक्ता, पक्षकार और कर्मचारियों को मास्क लगाना अनिवार्य होगा, इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना होगा। इस दौरान केवल उन अधिवक्ताओं और पक्षकारों को परिसर में प्रवेश दिया जाएगा, जिनके प्रकरणों की सुनवाई होनी है।

23 से 28 नवंबर तक जारी रहेगी वीसी से सीमित सुनवाई | हाईकोर्ट में 23 से 28 नवंबर तक वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के जरिए अर्जेन्ट मामलों की सीमित सुनवाई जारी रहेगी। इस संबंध में हाईकोर्ट की ओर से परिपत्र जारी कर दिया गया है। इस दौरान फिजिकल और ई-फाइलिंग की व्यवस्था भी लागू रहेगी।

जिला, कुटुम्ब और उपभोक्ता अदालतों में 23 नवंबर से प्रत्यक्ष सुनवाई | जिला, कुटुम्ब और उपभोक्ता अदालतों में 23 नवंबर से प्रत्यक्ष सुनवाई शुरू हो रही है। जिला और कुटुम्ब न्यायालय में 23 नवंबर से एक दिन छोड़कर एक दिन प्रत्यक्ष सुनवाई की व्यवस्था 5 दिसंबर तक लागू रहेगी। लंबे समय बाद शुरू हो रही प्रत्यक्ष सुनवाई को लेकर अधिवक्ताओं और पक्षकारों में उत्साह देखा जा रहा है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंटीचर की नौकरी छोड़ रोटी बेचने का स्टार्टअप शुरू किया, दो साल में 30 लाख रुपये पहुंचा टर्नओवर - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- ईश्वरीय सत्ता तथा अध्यात्म पर बढ़ता आपका विश्वास आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर रहा है। आप एक नए जोश व आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहेंगे और सफल भी होंगे। अध्ययनरत ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें