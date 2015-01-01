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सवारियों की नहीं हुई सुनवाई:आईएसबीटी में धनतेरस से बढ़ीं सवारियाँ, अवकाश न होने का दिखा असर

जबलपुरएक घंटा पहले
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  • बस ऑपरेटर्स ने वसूला मनमाना किराया

अवकाश न होने का असर आईएसबीटी में साफ नजर आया। बसों को धनतेरस से ठीक-ठाक सवारियाँ मिलनी शुरू हुईं। ऑपरेटर्स का कहना है िक आज से बसों में लोड बढ़ेगा। इस बार कोरोना के कारण उतना व्यवसाय नहीं मिला जितना हर साल मिला करता था।

इधर सवारियों की शिकायतों के अनुसार त्योहार का फायदा उठाते हुए उनसे मनमाना िकराया बस चालकों ने वसूला। सामान साथ होने पर उसका किराया भी दोगुना लिया गया। उनकी मजबूरी थी कि वे बस संचालकों की ज्यादतियाँ सहें, लगभग हर मार्ग की बसों के यही हाल थे और सुनने वाला कोई नहीं था।

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