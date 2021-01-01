पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

  • Hindi News
  • Local
  • Mp
  • Jabalpur
  • The Road Should Be 80 Feet Or 40, Both Occupy 40 To 50 Percent, How Can The Men Get Out Of It Easily?

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

समस्या:सड़क 80 फीट की हो या 40, दोनों में कब्जे 40 से 50 फीसदी तक, इनमें आदमी सहजता से निकले तो कैसे

जबलपुर2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
ऐसी सड़कों पर भी आम आदमी का निकलना सहज नहीं है। - Dainik Bhaskar
ऐसी सड़कों पर भी आम आदमी का निकलना सहज नहीं है।
  • जो सड़क थोड़ी चलने लायक उसमें भी परेशानी बरकरार

शहर में जहाँ सड़क कुछ सलीके की है, गड्ढे नहीं या फिर चौड़ाई भी कुछ ठीक है ऐसी सड़कों पर भी आम आदमी का निकलना सहज नहीं है। इसकी वजह यह है कि सड़कों के किनारे जो दुकानें हैं उनका सामान सड़क के बड़े हिस्से तक पसरा रहता है। पूरे भारत में जबलपुर ही एक ऐसा शहर है जहाँ माॅर्निंग में दुकान खुलने के साथ उसका सामान सड़क पर कब्जा कर रखा जाता है।

इस तरह के अतिक्रमण से निकलने वालों को परेशानी हो इससे न तो दुकानदार को मतलब होता है और न ही व्यवस्था को संभालने वाले जिम्मेदारों को इससे कोई सरोकार है। शहर की किसी भी प्रमुख चौड़ी सड़क पर चले जाइए हर तरफ बीच के हिस्से तक दुकानों की सामग्री पसरी देखी जा सकती है। सालों पुरानी इस समस्या को जानता, समझता हर कोई पर नियम का पालन कराना, सड़कों को पूरी जिम्मेदारी से खाली कराकर चलने लायक बनाये रखने का जज्बा कोई जिम्मेदार आज तक नहीं दिखा सका है।

फोरलेन भी हो गई टू-लेन जैसी

संस्कारधानी में अनेक सड़कें फोरलेन के रूप में 60, 72, 80 और कुछ 100 फीट के दायरे में भी विकसित की गईं। इन फोरलेन सड़कों के मायने यही हैं कि दोनों हिस्से से ट्रैफिक पूरी सहजता और आसानी के साथ संचालित हो।

चौराहे पर सिग्नल के नियम का पालन हो, कम से कम 40 किलोमीटर प्रति घण्टा की रफ्तार से फिर वाहन आगे चल सकें, लेकिन अभी यह होता है कि फोरलेन सड़क का हिस्सा 15 से 20 फीट तक कब्जे में होता है। पीक ऑवर्स में जब वाहनों का लोड ज्यादा होता है उस समय सड़क का बड़ा हिस्सा कब्जे के बाद चलना तो दूर कई हिस्सों में तो दूर तक रेंगने लायक नहीं बच पाता है।

शहर की छवि को पलीता लगा रहे

बीच सड़क तक कब्जे यातायात को चौपट कर ही रहे हैं, साथ ही यह शहर की छवि को भी पलीता लगा रहे हैं। किसी और शहर से आने वाला नागरिक जबलपुर में अच्छी खासी सड़क को बीच हिस्से तक कब्जे की गिरफ्त में देखकर आश्चर्य व्यक्त करता है। लोग कहते तक हैं कि इस शहर में नगर निगम ऐसे कब्जाधारियों पर ठोस कार्रवाई क्यों नहीं करता है। आखिर ईमानदारी से टैक्स जमा कर नागरिक सेंस के साथ जीने वाले को सलीके की सड़क चलने के लिए कब मिलेगी।

इन सड़कों पर बस कब्जे ही कब्जे

  • दमोहनाका से गोहलपुर रद्दी चौकी तक
  • करमचंद चौक से नौदराब्रिज चौक
  • मालवीय चौक से सुपर मार्केट
  • सुपर मार्केट से लार्डगंज बड़ा फुहारा
  • अंधेरदेव, मुकादमगंज और गंजीपुरा
  • त्रिपुरी तिराहा और मेडिकल काॅलेज तिराहा
  • छोटी लाइन से गोरखपुर का बाजार
  • करमचंद चौक से घण्टाघर तक
  • गोकलपुर से खमरिया के पहले तक ​​​​​
ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबंगाल में भाजपा को राम बाण का सहारा, फिर होगी सरकार और किसानों की मीटिंग और वायुसेना को चाहिए नए फाइटर जेट - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser