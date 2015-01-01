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खनिज एवं श्रम मंत्री ने ली बैठक:रेत वहीं से निकले जहाँ का ठेका, अवैध काम करने वालों पर करो कड़ी कार्रवाई

जबलपुरएक घंटा पहले
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  • खनिज एवं श्रम मंत्री ने विभागीय अधिकारियों की बैठक में दिए आवश्यक निर्देश

अवैध तरीके से रेत का उत्खनन करने वालों की शिकायतें मिल रही हैं, अधिकारी इसमें रोक लगाएँ। जिस घाट का ठेका हुआ है वहीं से रेत निकाली जाए। जो लोग भी अवैध तरीके से रेत खनन कर रहे हैं उन पर कार्यवाही की जाए। यह निर्देश खनिज साधन एवं श्रम मंत्री ब्रजेन्द्र प्रताप सिंह ने सर्किट हॉउस में खनिज अधिकारियों की बैठक में दिए।

उन्होंने कहा कि नवीन 31 खनिज जो गौण खनिज में शामिल हो गए हैं उनके लिए भी एक सप्ताह में नियम तय हो जाएगा। अधिकारी यह ध्यान रखें कि किसी भी तरह के मिनरल्स का अवैध तरीके से खनन पर रोक लगे। वसूली में प्रगति लाने के निर्देश भी उन्होंने दिए।

प्रवासी मजदूरों को मिले संबल योजना का लाभ| श्रम विभाग के अधिकारियों की सर्किट हॉउस में ही बैठक लेकर विभागीय योजनाओं की समीक्षा भी मंत्री श्री सिंह ने की। उन्होंने कहा कि प्रवासी मजदूर जो संबल में नहीं हैं, वे इस योजना अंतर्गत में शामिल हो जाएँ यह प्रयास करें। कोई श्रमिक इसमें छूटना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि जो श्रमिक वास्तव में बाहर चले गए हैं, उनकी पोर्टल में एंट्री कराना सुनिश्चित करें।

नई रेत नीति जल्द लागू की जाएगी | नई रेत नीति जल्द से जल्द लागू की जाए, इसके लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। ये जानकारी प्रदेश के खनिज व श्रम मंत्री ब्रजेन्द्र प्रताप सिंह ने जबलपुर प्रवास के दौरान कही। उन्होंने बताया कि छापेमारी और अन्य तरह की कार्यवाहियों के लिए खनिज विभाग को जल्द ही होमगार्ड सैनिक मिलेंगे, इसके लिए गृह विभाग के पास प्रस्ताव भेज दिया गया है।

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