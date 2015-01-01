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  • The Truck Crushed The Elderly In Front Of The Mandi Gate; Police Reached The Notice, But The Identity Of The Deceased Was Not Established

हादसा:मण्डी गेट के सामने ट्रक ने अधेड़ को कुचला; सूचना पर पहुँची पुलिस ने मर्ग कायम किया, नहीं हुई मृतक की पहचान

जबलपुर3 घंटे पहले
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विजय नगर थाना क्षेत्र स्थित कृषि उपज मण्डी गेट के सामने दोपहर 3 बजे के करीब किसी अज्ञात ट्रक ने एक व्यक्ति को टक्कर मार दी। हादसे में घायल व्यक्ति की मौत हो गयी। सूचना पर पहुँची पुलिस ने मर्ग कायम कर जाँच शुरू की लेकिन मृतक की पहचान नहीं हो सकी है। उधर पूछताछ कर पुलिस अज्ञात ट्रक की तलाश में जुटी है।

सूत्रों के अनुसार कटरा अधारताल निवासी मो. शमीम ने थाने में सूचना देकर बताया कि दोपहर 3 बजे के करीब मण्डी गेट नंबर-1 के सामने मुख्य मार्ग पर अज्ञात ट्रक चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए एक वयक्ति को टक्कर मार दी। उसके बाद आरोपी चालक मौके से वाहन लेकर तेजी से फरार हो गया। सूचना पर पहुँची पुलिस ने मर्ग कायम कर प्रकरण जाँच में लिया है। पुलिस के अनुसार मृतक की उम्र 50 से 55 वर्ष होगी, उसकी पहचान नहीं हो सकी है।

हुलिया के आधार पर आसपास के थानों में उसकी पहचान कराए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं मुख्य मार्ग पर लगे सीसीटीव्ही कैमरों के फुटेज देखकर आरोपी ट्रक चालक की पतासाजी के प्रयास किए जा रहे हैं।

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