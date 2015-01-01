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जांच:एएसआई पर हुए हमले के तार कांग्रेस नेता के फड़ से जुड़े

जबलपुर35 मिनट पहले
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  • बाबू नाटी के दूसरे दत्तक पुत्र चंगी को कट्टा कारतूस के साथ दबोचा

भानतलैया में कांग्रेस नेता गजेंद्र सोनकर के जुआ फड़ से जुड़े हर पहलू की जाँच की जा रही है। जानकारों के अनुसार फड़ पकड़े जाने के पहले थाना हनुमानताल में पदस्थ एएसआई रविंद्र सिंह पर तहसीली चौक के पास बीयर की बाटल से जानलेवा हमला किया गया था।

उक्त एएसआई द्वारा फड़ की सूचना का संकलन कर अधिकारियों को जानकारी दी जा रही थी इस बात की भनक लगने पर ही उस पर जानलेवा हमला कराया गया था। वहीं पुलिस ने बाबू नाटी के दूसरे दत्तक पुत्र चंगी उर्फ धर्मेंद्र सोनकर को कट्टा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है।

सूत्रों के अनुसार कांग्रेस नेता के संरक्षण में बड़ा जुआ फड़ संचालित होने की जानकारी लगने पर उच्चाधिकारियों द्वारा एएसआई को जानकारी जुटाने के लिए लगाया गया था। उक्त एएसआई लगातार जुआ फड़ पर नजर रखे हुए था और करीब डेढ़ माह पूर्व रात में बाइक लेकर थाने से पुलिस लाइन की ओर आ रहा था।

रास्ते में बाइक सवार दो लोगों ने उसका पीछा किया और फिर तहसीली चौक के पास बीयर की बाटल उसके सिर पर मार दी थी। हमले में गंभीर रूप से घायल एएसआई पर हुए हमले के बाद दोनों आरोपियों को पकड़ तो लिया गया था लेकिन हमला किसने कराया था यह रहस्य नहीं खुल सका था। जानकारों का कहना था कि उक्त हमला बाबू नाटी के दत्तक पुत्र बबुआ के इशारे पर किया गया था। जाँच मंे जुटी टीम का कहना है कि बबुआ के पकड़े जाने के बाद ही एएसआई पर हुए हमले का खुलासा हो सकेगा।

रीवा व नरसिंहपुर में फरार आरोपियों की तलाश
उधर जुआ फड़ मामले में बाबू नाटी के अलावा उसके दत्तक पुत्र बबुआ व भैयालाल पटैल की गिरफ्तारी के लिए एसआईटी की चार टीमों को लगाया गया है। उक्त टीमों द्वारा फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। फरार आरोपी बबुआ की गिरफ्तारी के लिए एक टीम रीवा व एक टीम नरसिंहपुर गई थी।

फड़ की रखवाली करने वाले बेच रहे थे शराब
उधर जुआ फड़ की रखवाली करने वाले तीन आरोपियों को पुलिस ने कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया है। मुखबिर की सूचना पर बेलबाग पुलिस ने अशोक बेन से 60 लीटर कच्ची शराब, संजय सोनकर से 75 लीटर कच्ची शराब व शिवराज चक्रवर्ती से खमरिया में 60 लीटर कच्ची शराब जब्त की है।

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