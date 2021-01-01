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राहत:चक्कर काटकर थक चुकी महिला को मिला राशन कार्ड

जबलपुर2 घंटे पहले
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ग्राम पंचायत तुनिया के ग्राम गांगदा टोला की 29 वर्षीय पुष्पा पटेल 2 साल से राशन कार्ड बनवाने दफ्तरों चक्कर लगाती रही। गरीबी रेखा की सूची में नाम जुड़वाने के नायब तहसीलदार बरगी के आदेश हो जाने के बावजूद उसे दो माह से ग्राम पंचायत सचिव द्वारा भटकाया जाता रहा।

इसके बाद उक्त महिला ने केयर बाय कलेक्टर व्हाट्सअप नम्बर 75879-70500 में शिकायत दर्ज करवाई। उन्होंने एक सादे कागज पर व्यथा लिखकर इस नम्बर पर अपलोड कर दिया और साथ में एक सन्देश टाईप कर कलेक्टर से राशन कार्ड बनवाने में मदद की अपील की। शिकायत दर्ज कराने के बाद कलेक्टर ने 2 दिन में ही पुष्पा का राशन कार्ड तैयार करवा दिया।

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