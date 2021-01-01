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डॉ. श्यामदेवाचार्य ने रेल मंत्री को लिखा पत्र:शहर को पहचान दिलाने वाले स्थानों के नाम से ही चलाईं जाएं ट्रेनें

जबलपुर2 घंटे पहले
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जगदगुरु डॉ. स्वामी श्यामदेवाचार्य महाराज ने रेल मंत्री पीयूष गोयल के नाम पत्र लिखकर शहर को पहचान दिलाने वाले पर्यटन स्थलों के नाम पर ट्रेनों को चलाने की माँग की है। पत्र में उन्होंने कहा कि कई गाड़ियाँ आज भी जबलपुर से चल तो रही हैं, लेकिन उनकी पहचान जबलपुर से नहीं हो पा रही है, जबकि यहाँ के पर्यटन केन्द्रों को इंगित करते हुए नाम दिया जा सकता है। जगदगुरु ने तीर्थ क्षेत्र के लिए दो गाड़ियाँ जबलपुर से हरिद्वार का नाम रानी दुर्गावती एक्सप्रेस और जबलपुर से जगन्नाथपुरी ट्रेन का नाम नर्मदा सागर एक्सप्रेस करने की भी माँग की है।

जबलपुर के प्रमुख स्थलों के नाम से ट्रेनों का नामकरण करने का सुझाव- ओवर नाइट एक्सप्रेस का धुआँधार (भेड़ाघाट) एक्सप्रेस, जबलपुर-नागपुर एक्सप्रेस का जाबालिपुरम् एक्सप्रेस, जबलपुर-कोटा एक्सप्रेस का त्रिपुर सुंदरी एक्सप्रेस, जबलपुर-जम्मूतवी एक्सप्रेस का संस्कारधानी एक्सप्रेस किया जाए। इसी प्रकार जबलपुर-निजामुद्दीन एक्सप्रेस से गोंडवाना का नाम हटा दिया गया है, इसे पुन: जबलपुर से चलने वाली ट्रेन का नाम गोंडवाना एक्सप्रेस किया जाए।

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